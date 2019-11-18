Тост: Квят мог финишировать выше, если бы не сейфти-кар
Руководитель Toro Rosso рад результату российского пилота, хотя тот не смотрелся совсем не так ярко, как его напарник.
Даниил Квят финишировал 10-м на Гран При Бразилии, в то время как его напарник Пьер Гасли закончил гонку вторым. Однако босс Toro Rosso Франц Тост считает, что на результате российского пилота сказались выезды на трассу машины безопасности – без них же россиянин имел хорошие шансы на успех в тяжелой гонке.
«У Даниила была гораздо более сложная гонка [чем у Гасли], – цитирует Тоста пресс-релиз команды. – Ему было сложно на шинах Medium, он долго приводил их в нужный температурный диапазон. Кстати, то же самое произошло с несколькими нашими соперниками.
На мягких шинах все пошло гораздо лучше. Думаю, без машины безопасности он мог бы финишировать повыше. Но мы довольны и тем очком, что он набрал, так как и оно помогло нам укрепиться на шестом месте в Кубке конструкторов».
После гонки в Бразилии Toro Rosso на 16 очков опережает Racing Point в борьбе за шестое место в командном зачете. От занимающей пятую строчку Renault команда из Фаэнцы отстает на восемь баллов.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные
Следующая новость
Пит-стоп Red Bull в Бразилии стал самым быстрым в истории
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Тост: Квят мог финишировать выше, если бы не сейфти-кар
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта