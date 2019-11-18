Тост: Квят мог финишировать выше, если бы не сейфти-кар

Даниил Квят финишировал 10-м на Гран При Бразилии, в то время как его напарник Пьер Гасли закончил гонку вторым. Однако босс Toro Rosso Франц Тост считает, что на результате российского пилота сказались выезды на трассу машины безопасности – без них же россиянин имел хорошие шансы на успех в тяжелой гонке.

«У Даниила была гораздо более сложная гонка [чем у Гасли], – цитирует Тоста пресс-релиз команды. – Ему было сложно на шинах Medium, он долго приводил их в нужный температурный диапазон. Кстати, то же самое произошло с несколькими нашими соперниками.

На мягких шинах все пошло гораздо лучше. Думаю, без машины безопасности он мог бы финишировать повыше. Но мы довольны и тем очком, что он набрал, так как и оно помогло нам укрепиться на шестом месте в Кубке конструкторов».

После гонки в Бразилии Toro Rosso на 16 очков опережает Racing Point в борьбе за шестое место в командном зачете. От занимающей пятую строчку Renault команда из Фаэнцы отстает на восемь баллов.