Тост: Коронавирус многим в Ф1 открыл глаза

Изначально Формула 1 планировала с 2021 года ввести лимит бюджета для команд в 175 миллионов долларов. Но в итоге команды согласились понизить эту планку до $145 млн из-за вирусной эпидемии, повлиявшей на финансовую деятельность участников чемпионата.

Руководитель AlphaTauri уверен, что в каком-то смысле стечение обстоятельств можно считать удачным, так как без финансовых ограничений топ-команды имели слишком большое преимущество над теми, у кого нет такого огромного бюджета.

«Если говорить о лимите, то большие команды вовсе не горели желанием сокращать те суммы, которыми они смогут оперировать, до 145 миллионов в первый же год, – рассказал Тост в интервью Motorsport.com. – Без COVID это едва ли было бы возможно.

Но все внезапно поняли, насколько сложным все может стать в будущем. Команды Формулы 1 очень редко делают что-то сообща, так как у каждого здесь свои интересы. И, к сожалению, мало кому удается увидеть общую картину.

Но мне кажется, что эта особая ситуация из-за COVID открыла многим глаза – на самом деле, денег оказалось куда меньше, чем ожидалось.

А когда у тебя меньше денег, то тратить можно только то, что есть. Потому, я полагаю, кое-кто из моих коллег немного изменил свои взгляды».

AlphaTauri, за которую в 2020-м выступал Даниил Квят, завершила сезон на седьмой позиции в Кубке конструкторов.