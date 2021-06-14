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Формула 1 Новости

Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull

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Французского пилота в команде считают топом

Тост: Хотим оставить Гасли, но решает Red Bull

Пьер Гасли добился нескольких сильных результатах в квалификациях в нынешнем сезоне Формулы 1, но на первых пяти Гран При не смог финишировать выше шестого места. Однако в Азербайджане француз прорвался на подиум, став третьим. 

Руководитель AlphaTauri Франц Тост уверен, что работы самого Гасли всегда хватает для высоких результатов, но машина не всегда соответствует пилоту.

«Третье место очень важно для него и его уверенности в себе, – сказал Тост. – Пьер всегда выступает хорошо, но в Портимане и Барселоне мы не смогли дать ему сильную машину. Но в Монако и Баку отыгрались.

Для меня Пьер один из лучших пилотов, потому что всегда выжимает максимум из машины, не ошибается и привозит команде очки».

По слухам, в услугах Гасли заинтересована Alpine, но Тост надеется оставить его в Фаэнце:

«Я надеюсь, что он останется с нами. Надо посмотреть, сможем ли мы дать ему достойную, боеспособную машину при новом потолке расходов. У нас нет причин его менять. Но кто будет пилотировать машину – решает Red Bull».

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