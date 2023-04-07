Тост: К 2025 году Цунода будет готов к переходу в Red Bull

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Пройдя через молодежную программу Red Bull, Юки Цунода дебютировал в составе AlphaTauri в 2021 году. По ходу двух первых сезонов японец не мог угнаться за Пьером Гасли, но в нынешнем чемпионате он смотрится сильнее нового напарника Ника де Вриса.

Однако неважная форма самой команды не позволяет Юки претендовать на многое – по итогам трех ран При он заработал всего одно очко.

Несмотря на это, глава команды из Фаэнцы Франц Тост назвал нынешний сезон критически важным для Цуноды и предположил, что к 2025 году тут уже будет готов переходу в «старшую» команду.

«Юки очень сильно проводит гонки, я доволен им, – отметил австриец. – Не его вина, что у машины нет скорости.

Насколько мне известно, контракт Серхио Переса истекает в следующем году. Так что Юки на верном пути – он прибавляет во всех компонентах.

Думаю, ему стоит продолжать выступления за AlphaTauri в 2024 году. И я считаю, что тогда к 2025-му он будет уже готов к переходу в Red Bull».

Информация Тоста соответствует действительности – контракт Серхио Переса действует до конца 2024 года.