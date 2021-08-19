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Формула 1 Новости

Тост: Инженеры найдут дыры в регламенте-2022

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Босс AlphaTauri рассчитывает на хитрость своей команды

Тост: Инженеры найдут дыры в регламенте-2022

Технический регламент 2022 года стандартизирует болиды Формулы 1 по многим показателям, значительно сузив пространство для работы команд. Однако босс AlphaTauri Франц Тост полагает, что незаметная глазу разница между машинами все же будет.

«Не знаю, насколько похожи друг на друга окажутся машины, – цитирует Тоста GP Fans. – Уверен, что похожи они будут сильно, потому что правила не предполагают большой разницы в решениях.

Разница будет в деталях. Снаружи ее видно не будет, она будет на днище, в диффузоре, в аэродинамических деталях».

У Тоста также спросили, разочаровывают его ограничения в регламенте: «Да, но тут нельзя сказать наверняка. Правила изучают очень умные инженеры. Не удивлюсь, если они найдут в них дыры. Буду надеяться, что это сделают наши инженеры».

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