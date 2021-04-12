Тост: 70% улучшений AlphaTauri – от Honda

В 2021 году AlphaTauri успела впечатлить всех своей скоростью: Юки Цунода завершил предсезонные тесты со вторым временем, а Пьер Гасли стал пятым в квалификации Гран При Бахрейна.

В прошлом году команда стала седьмой в Кубке конструкторов, а сейчас выглядит претендентом на третье место. И по словам босса AlphaTauri Франца Тоста, большей частью своих прибавок она обязана силовой установке Honda.

«В шасси мы сделали маленькие улучшения, основная прибавка пришла от Honda, чей мотор стал существенно мощнее, – цитирует Тоста Speed Week. – Я бы сказал, что на 70% наше улучшение пришло от них, а на 30% – от шасси».

Тост также очертил круг соперников AlphaTauri: «Я бы сказал, что наши соперники это McLaren, Ferrari, Alpine и добавил бы Alfa Romeo. Aston Martin сейчас сюда не входит, но мы знаем, что они умеют быстро догонять».