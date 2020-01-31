Тост: 22 гонки за год – абсолютный предел

В прошлом году FIA одобрила расширение календаря Формулы 1 до 25 гонок за сезон. В качестве уступок командам, федерация решила сократить длину гоночных уик-эндов, перенеся медиа-сессии с четверга на пятницу.

В 2020-м Ф1 ждет рекордно длинный календарь, в который войдут 22 Гран При. И глава AlphaTauri Франц Тост полагает, что при нынешней схеме работы это станет максимумом.

«По временным рамкам почти ничего не изменилось, – сказал Тост в интервью Racer. – В прошлом году мы начали 17 марта и закончили 1 декабря, теперь стартуем 15 марта и закончим 29 ноября. Разница невелика. Гонок стало на одну больше, но из-за этого нет нужды менять работников.

Но 22 гонки – абсолютный предел. Если их будет больше, нам придется менять людей по сменам – механиков, инженеров. Иначе для них это будет перебор».

Отметим, что президент FIA Жан Тодт ранее назвал работу в Ф1 привилегией и предложил недовольным чересчур длинным календарем не жаловаться.