Тост: 22 гонки за год – абсолютный предел
Руководитель AlphaTauri полагает, что для расширения календаря командам потребуется больше механиков и инженеров.
В прошлом году FIA одобрила расширение календаря Формулы 1 до 25 гонок за сезон. В качестве уступок командам, федерация решила сократить длину гоночных уик-эндов, перенеся медиа-сессии с четверга на пятницу.
В 2020-м Ф1 ждет рекордно длинный календарь, в который войдут 22 Гран При. И глава AlphaTauri Франц Тост полагает, что при нынешней схеме работы это станет максимумом.
«По временным рамкам почти ничего не изменилось, – сказал Тост в интервью Racer. – В прошлом году мы начали 17 марта и закончили 1 декабря, теперь стартуем 15 марта и закончим 29 ноября. Разница невелика. Гонок стало на одну больше, но из-за этого нет нужды менять работников.
Но 22 гонки – абсолютный предел. Если их будет больше, нам придется менять людей по сменам – механиков, инженеров. Иначе для них это будет перебор».
Отметим, что президент FIA Жан Тодт ранее назвал работу в Ф1 привилегией и предложил недовольным чересчур длинным календарем не жаловаться.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Тост: 22 гонки за год – абсолютный предел
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты