Toro Rosso сменит имя на AlphaTauri 14 февраля
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В социальных сетях команда из Фаэнцы намекнула, когда произойдет смена ее названия.
С 2020 года команда будет носить название бренда модной одежды, который принадлежит компании Red Bull. В латинском имя AlphaTauri носит Альдебаран, главная звезда созвездия Тельца.
В опубликованном в твиттере ролике пресс-служба команды собрала множество вопросов от болельщиков о том, когда произойдет смена названия. И намекнула, что это состоится в день презентации, которая пройдет 14 февраля.
О том, что коллектив из Фаэнцы сменит имя, стало известно еще в дни Гран При России в прошлом году.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Toro Rosso сменит имя на AlphaTauri 14 февраля
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