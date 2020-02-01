Toro Rosso сменит имя на AlphaTauri 14 февраля

С 2020 года команда будет носить название бренда модной одежды, который принадлежит компании Red Bull. В латинском имя AlphaTauri носит Альдебаран, главная звезда созвездия Тельца.

В опубликованном в твиттере ролике пресс-служба команды собрала множество вопросов от болельщиков о том, когда произойдет смена названия. И намекнула, что это состоится в день презентации, которая пройдет 14 февраля.

О том, что коллектив из Фаэнцы сменит имя, стало известно еще в дни Гран При России в прошлом году.