Квят сохранил место в Toro Rosso на 2020 год

Команда Toro Rosso подтвердила состав пилотов на 2020 год. Он не изменится: за итальянский коллектив продолжат выступать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

«Я действительно счастлив, так как мне очень комфортно в этой команде, – цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso в посвященном новости релизе. – Мы все хорошо знаем друг друга. У нас были приятные моменты – вроде подиума в Германии. Так что я благодарен команде за возможность продолжить выступления в Формуле 1».

Одновременно было объявлено о том, что Алекс Элбон останется напарником Макса Ферстаппена в команде Red Bull.

2020-й станет шестым сезоном выступлений Даниила Квята в гонках Формулы 1. В составе Toro Rosso россиянин провел три с половиной сезона: в составе итальянской команды он дебютировал в Формуле 1, а потом еще дважды возвращался в ряды коллектива – после полутора сезонов в Red Bull и после годичного перерыва. Впрочем, скорее всего, в следующем сезоне команда уже не будет называться Toro Rosso: в планах австрийского концерна переименовать коллектив в честь своей марки одежды. Планы назвать команду Scuderia Alpha Tauri уже получили необходимое одобрение участников чемпионата.