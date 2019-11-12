Квят сохранил место в Toro Rosso на 2020 год
Российский гонщик продолжит выступление в младшем коллективе концерна Red Bull.
Команда Toro Rosso подтвердила состав пилотов на 2020 год. Он не изменится: за итальянский коллектив продолжат выступать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.
«Я действительно счастлив, так как мне очень комфортно в этой команде, – цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso в посвященном новости релизе. – Мы все хорошо знаем друг друга. У нас были приятные моменты – вроде подиума в Германии. Так что я благодарен команде за возможность продолжить выступления в Формуле 1».
Одновременно было объявлено о том, что Алекс Элбон останется напарником Макса Ферстаппена в команде Red Bull.
2020-й станет шестым сезоном выступлений Даниила Квята в гонках Формулы 1. В составе Toro Rosso россиянин провел три с половиной сезона: в составе итальянской команды он дебютировал в Формуле 1, а потом еще дважды возвращался в ряды коллектива – после полутора сезонов в Red Bull и после годичного перерыва. Впрочем, скорее всего, в следующем сезоне команда уже не будет называться Toro Rosso: в планах австрийского концерна переименовать коллектив в честь своей марки одежды. Планы назвать команду Scuderia Alpha Tauri уже получили необходимое одобрение участников чемпионата.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Квят сохранил место в Toro Rosso на 2020 год
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