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Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Как стало известно Motorsport.com, Джейн Пул, которая в Милтон-Кинсе отвечала за кадры, перешла в лагерь принципиальных соперников

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes
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В Mercedes подтвердили, что бывшая операционный директор и глава департамента HR (кадровой политики) Red Bull Racing действительно подучила в команде штутгартского автоконцерна должность старшего советника. 

Источники сообщили, что Джейн будет напрямую взаимодействовать с Тото Вольфом, ее привлекут к анализу рабочей структуры Mercedes F1 и определению мер, которые помогут повысить эффективность работы команды в условиях лимита бюджетов. 

Пул (в центре на фото) хорошо известна в паддоке Ф1, она не только оказывала серьезное содействие главе RBR Кристиану Хорнеру, но и часто приезжала на Гран При. Ее знания точно пригодятся Mercedes, которая в прошлом сезоне утратила лидерство и откатилась назад в пелотоне. 

Недавно из команды ушел глава тактического штаба Джеймс Воулз, который занял пост руководителя Williams F1. В Брэкли не стали назначать ему замену, распределив обязанности между другими сотрудниками. 

На недавних тестах Ф1 в гараже Mercedes можно было увидеть Жерома Д'Амброзио – бывшего пилота Гран При, который недавно завершил карьеру и возглавил команду Venturi в Формуле Е.

Говорят, что бельгийца рассматривают в качестве усиления менеджмента в Mercedes, в этот уик-энд Бахрейна Д'Амброзио также будет гостем чемпионов мира.

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