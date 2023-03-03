Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

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В Mercedes подтвердили, что бывшая операционный директор и глава департамента HR (кадровой политики) Red Bull Racing действительно подучила в команде штутгартского автоконцерна должность старшего советника.

Источники сообщили, что Джейн будет напрямую взаимодействовать с Тото Вольфом, ее привлекут к анализу рабочей структуры Mercedes F1 и определению мер, которые помогут повысить эффективность работы команды в условиях лимита бюджетов.

Пул (в центре на фото) хорошо известна в паддоке Ф1, она не только оказывала серьезное содействие главе RBR Кристиану Хорнеру, но и часто приезжала на Гран При. Ее знания точно пригодятся Mercedes, которая в прошлом сезоне утратила лидерство и откатилась назад в пелотоне.

Недавно из команды ушел глава тактического штаба Джеймс Воулз, который занял пост руководителя Williams F1. В Брэкли не стали назначать ему замену, распределив обязанности между другими сотрудниками.

На недавних тестах Ф1 в гараже Mercedes можно было увидеть Жерома Д'Амброзио – бывшего пилота Гран При, который недавно завершил карьеру и возглавил команду Venturi в Формуле Е.

Говорят, что бельгийца рассматривают в качестве усиления менеджмента в Mercedes, в этот уик-энд Бахрейна Д'Амброзио также будет гостем чемпионов мира.