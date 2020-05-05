Топ-командам Ф1 предложили бесплатно раздавать машины

Руководители Ferrari и Red Bull полагают, что решить проблему финансового кризиса в Формуле 1 можно было бы за счет разрешения клиентских болидов. Глава RBR Кристиан Хорнер ранее предложил продавать прошлогодние машины конкурентам, чтобы они могли сэкономить деньги на разработке.

Руководитель McLaren Зак Браун является самым активным сторонником снижения потолка бюджетов, выступая в этом вопросе оппонентом топ-команд. Он счел несправедливым возможность того, что лидеры Ф1 будут зарабатывать на продаже болидов. Вместо этого Браун предложил им просто дарить машины более слабым командам.

«Это прошлогодние машины, которые они просто выбросят, – заявил Браун. – Поэтому если мы решим использовать клиентские машины, то они должны просто отдавать их бесплатно. Они уже провели все разработки и ничего больше не потратят. Поэтому и счета выставлять не должны. Так что если они действительно хотят помочь своим клиентам сэкономить, пусть просто отдадут машины».

Браун был в числе критиков Racing Point за то, что та позаимствовала концепцию болида у Mercedes. И босс McLaren по-прежнему не одобряет использования чужой техники: «Я не сторонник клиентских машин. Все говорят о ДНК Ф1, а она в том, что люди сами строят себе машины.

В последнее время люди изменили этот подход, и вместо того, чтобы строить свою машину, они строят чужую. С этим надо бы разобраться. Если они так режут расходы, то это временное решение. Это решит проблему на год или два, а потом все вернется на прежние места».

Дополнительная информация: Люк Смит