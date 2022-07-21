Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю Следующая / Глава Aston Martin: Мы не ищем замену Феттелю
Формула 1 Новости

Топ-босс Alfa Romeo удивился бесстрашию Чжоу

Сразу после аварии в Сильверстоуне китайский пилот попросил новую машину

Автор:
, Редактор
Топ-босс Alfa Romeo удивился бесстрашию Чжоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилот Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй стал участником, пожалуй, самой зрелищной аварии этого года, которая произошла на первом круге Гран При Великобритании.

Несмотря на множественные перевороты на высокой скорости и сильный удар об отбойник и сетку FIA, Чжоу, как вскоре выяснилось, не пострадал и смог принять участие в следующем Гран При Австрии.

По воспоминаниям главы компании Alfa Romeo Жана-Филипа Импарато, когда он увидел кадры с аварии, то сам так испугался, что прервал презентацию новой модели автомобиля, в которой участвовал.

«Этот парень через два часа после аварии уже интересовался, когда ему сделают новую машину, – цитирует Импарато издание RaceFans.com. – Через два часа! А через пять дней он вернулся за руль. Снимаю перед ним шляпу!

Авария выглядела ужасно. Я в тот момент присутствовал на гонке Le Mans Classic, где мы презентовали модель Tonale. Но как только мы увидели кадры аварии, мы прервали наше мероприятие. Я помню, что подумал тогда, что впервые за последние два года вся семья нашего пилота приехала на гонку в Сильверстоун, и это была именно семья Чжоу».

Импарато также отказался признать, что замена Антонио Джовинацци на Чжоу с этого сезона была маркетинговым проектом, единственная цель которого повысить узнаваемость итальянской марки в Китае.

«Для меня Чжоу Гуаньюй не является маркетинговым проектом, – заявил Импарато. – Я понимаю, почему так говорят. И признаю его роль в популяризации бренда Alfa Romeo в Китае. Но мы взяли его именно за мастерство».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю
Предыдущая новость

Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю
Следующая новость

Глава Aston Martin: Мы не ищем замену Феттелю

Глава Aston Martin: Мы не ищем замену Феттелю
Больше от
Сергей Иванов
Феттель пошутил о слухах, что он заменит Риккардо Гран При Франции
Формула 1

Феттель пошутил о слухах, что он заменит Риккардо

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни? Гран При Франции
Формула 1

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул Гран При Франции
Формула 1

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул

Гуаньюй Чжоу Больше от
Гуаньюй Чжоу
Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии
Формула 1

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин Гран При Великобритании
Формула 1

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин

«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка
Формула 1

«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка

Самое важное:

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull

На Гран При Франции MCL36 получила решение, которое уже внедрили на своих машинах несколько других команд

Фото дня: Феттель получил во Франции новую модель Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Фото дня: Феттель получил во Франции новую модель Aston Martin

Четырехкратный чемпион мира принял участие в праздновании 100-летия знаменитого бренда

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Формула 1 Формула 1

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке

Лидер Ferrari показал лучшее время в первой пятничной сессии, но опередил Макса Ферстаппена всего на 0,091 секунды

Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции
Формула 1 Формула 1

Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции

FIA подтвердила, что на Ferrari испанца обновили один из компонентов силовой установки.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.