Топ-босс Alfa Romeo удивился бесстрашию Чжоу

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Пилот Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй стал участником, пожалуй, самой зрелищной аварии этого года, которая произошла на первом круге Гран При Великобритании.

Несмотря на множественные перевороты на высокой скорости и сильный удар об отбойник и сетку FIA, Чжоу, как вскоре выяснилось, не пострадал и смог принять участие в следующем Гран При Австрии.

По воспоминаниям главы компании Alfa Romeo Жана-Филипа Импарато, когда он увидел кадры с аварии, то сам так испугался, что прервал презентацию новой модели автомобиля, в которой участвовал.

«Этот парень через два часа после аварии уже интересовался, когда ему сделают новую машину, – цитирует Импарато издание RaceFans.com. – Через два часа! А через пять дней он вернулся за руль. Снимаю перед ним шляпу!

Авария выглядела ужасно. Я в тот момент присутствовал на гонке Le Mans Classic, где мы презентовали модель Tonale. Но как только мы увидели кадры аварии, мы прервали наше мероприятие. Я помню, что подумал тогда, что впервые за последние два года вся семья нашего пилота приехала на гонку в Сильверстоун, и это была именно семья Чжоу».

Импарато также отказался признать, что замена Антонио Джовинацци на Чжоу с этого сезона была маркетинговым проектом, единственная цель которого повысить узнаваемость итальянской марки в Китае.

«Для меня Чжоу Гуаньюй не является маркетинговым проектом, – заявил Импарато. – Я понимаю, почему так говорят. И признаю его роль в популяризации бренда Alfa Romeo в Китае. Но мы взяли его именно за мастерство».