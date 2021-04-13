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Топ-7 дуэлей Ферстаппена и Хэмилтона: от драки в Бахрейне до бразильской жары

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В преддверии новой разборки Макса и Льюиса вспоминаем, как они уже сходились на трассе, и к чему это приводило

Топ-7 дуэлей Ферстаппена и Хэмилтона: от драки в Бахрейне до бразильской жары

«Лучший ли Хэмилтон? Не знаю. Дайте мне его машину, тогда скажу», – впервые Макс Ферстаппен заявил это в 17 лет и с тех пор неоднократно повторял: Льюис хорош, но на его машине чемпионат выиграли бы многие. 

Все эти годы у Ферстаппена не было возможности доказать свою правоту – его болид явно уступал технике Хэмилтона. Но кажется, в 2021-м все изменилось. 

После доминирования Red Bull на тестах и поула Макса в Бахрейне австрийцев начали считать как минимум достойными соперниками Mercedes. В Сахире болид из Милтон-Кинс был в среднем на четверть секунды быстрее чемпионской машины в квалификационном темпе, и превосходил ее в гонке. Тем не менее, победа осталась за Хэмилтоном. 

Уже на этой неделе дуэль наверняка повторится: разница между командами явно сократилась, а партнеры Льюиса и Макса не выглядят готовыми вмешаться в их дуэль. В ожидании нового противостояния чемпиона с лучшим молодым пилотом, мы вспомнили их прошлые сражения. Самые яркие и громкие. 

 

Гран При Малайзии-2017

Первая победа Ферстаппена в гонке после прямой дуэли с Хэмилтоном. В Сепанг пилоты приехали в совершенно разных положениях: у Макса к тому моменту на семь сходов приходился всего один подиум, а Хэмилтон тремя подряд победами создал себе задел в чемпионской гонке с Феттелем. 

В Малайзии быстрейшей, в теории, была Ferrari, но Себастьян Феттель сломался в квалификации, а Кими Райкконен – по пути на стартовую решетку. Это оставило Хэмилтона в одиночке на первом ряду и Льюис уверенно удержал лидерство.

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Однако его шины быстро стали перегреваться, а более резвый Red Bull давил сзади, заставляя расходовать энергию батареи. В итоге, на четвертом круге Льюис оказался и на убитой резине, и без дополнительной энергии, а Ферстаппен включил DRS, нырнул внутрь и отобрал первую строчку. 

До конца гонки у Хэмилтона не было шансов отыграться и он финишировал вторым, еще увеличив отрыв от Феттеля. Ферстаппен же одержал вторую победу в карьере.

 

Гран При Бахрейна-2018

Редко увидишь дуэль двух топ-пилотов в середине пелотона, но у Макса с Льюисом было и такое. Голландец тогда разбил машину в первом сегменте квалификации и не вышел на второй, став 15-м. Хэмилтон показал четвертое время, но получил штраф за смену коробки и оказался девятым.

На старте Ферстаппен стал резко прорываться, Льюис же с осторожностью избегал кипевшей перед ним борьбы. В итоге, к концу первого круга Red Bull оказался прямо на хвосте у Mercedes. Высекая искры, Макс атаковал за счет слипстрима на финишной прямой. Внутренняя траектория осталась за Ферстаппеном, но прямо перед ним был медленный Алонсо. 

Хэмилтон не стал двигаться, оставляя Максу сомнительный выбор: въехать в Алонсо или ударить по тормозам. Ферстаппен выбрал третий вариант и отпихнул Льюиса. Позиция осталась за голландцем, но во время контакта с Mercedes он получил прокол и вскоре сошел с дистанции. Хэмилтон же доехал до подиума и в комнате для призеров сказал своему напарнику Боттасу, что Ферстаппену стоило бы проявлять побольше уважения. 

 

Гран При США-2018

Дуэль, которой никак не должно было быть. Хэмилтон, почти гарантировавший себе титул, стартовал с поула, а Ферстаппен был на решетке 18-м. Но в гонке Максу удался блестящий прорыв, а вот Льюису уступил лидерство Кими Райкконену. 

Вероятно, британец хотел взять пятый титул в красивом стиле, и перед финишем решился на лишний пит-стоп. Его темп в концовке действительно был хорош и Льюис мощно накатывал на Ferrari. Но чемпион и его команда не предусмотрели одного – между Хэмилтоном и Райкконеном оказался Ферстаппен.

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За два круга до финиша Льюис и Макс устроили дуэль в одной секунде позади Кими. Ферстаппен плохо вышел из 12-го поворота в конце второй прямой и позволил Хэмилтону нырнуть внутрь. Однако за пилота Red Bull сыграли характеристики трассы – как раз после 12-го поворота она несколько раз поворачивает в разные стороны, меняя внутреннюю и внешнюю траектории местами.

Макс удержался бок о бок с Льюисом, а в 17-м повороте пилот Mercedes ошибся, проехав слишком широко. После финиша Хэмилтон косвенно обвинил в этом Ферстаппена, заявив, что с ним лучше держать дистанцию побольше. Льюис пришел к финишу третьим, и коронацию пришлось отложить. 

 

Гран При Монако-2019

Один из самых плотных финишей последних лет. Выезд машины безопасности помог сгруппировать пелотон, а Хэмилтон и Ферстаппен впереди вели дуэль за победу. Правда, был один нюанс.

Вырваться на вторую строчку Максу удалось во время пит-стопа: он заехал в боксы параллельно с Валттери Боттасом, механики Red Bull отработали быстрее и выпустили пилота на мгновение раньше. Ферстаппен почти успел опередить Боттаса... но не до конца. Когда финн выезжал на пит-лейн, пилот Red Bull просто отпихнул его, отобрав позицию. 

Это привело к 5-секундному штрафу для Макса, а потому для победы ему нужно было не только опередить Хэмилтона, но и оторваться на пять секунд. На финише Ферстаппен был явно быстрее соперника на изношенных шинах и Льюис понимал: если Макс пройдет, удержаться за ним не удастся. А потому чемпион показал чудеса обороны. 

Ферстаппен буквально висел на заднем антикрыле Mercedes, но не мог атаковать. В отчаянии, Макс даже пихнул Льюиса сзади перед 10-м поворотом, из-за чего оба срезали шикану. Но пройти голландцу так и не удалось. 

Неудача стоила Ферстаппену не только победы: получив пять секунд, он лишился подиума, переместившись на четвертую строчку. А Льюис показал, что еще не готов уступать напору молодых соперников.

 

Гран При Венгрии-2019

Практически всю гонку Макс и Льюис вели одну растянутую дуэль. Стартовавший с поула голландец отстоял лидерство на старте и чемпион решил пересидеть его на трассе. Хэмилтон заехал в боксы на семь кругов позже Ферстаппена, но все равно вернулся в пяти секундах позади него. 

Тем не менее, более свежая резина позволила Льюису за пару кругов настичь соперника и начать атаки. Обгон наверняка бы состоялся, но на помощь Максу пришел бывший напарник. К тому моменту лидеры догнали Даниэля Риккардо на круг, что позволило Red Bull использовать DRS на стартовой прямой. 

Льюис и Макс бок о бок прошли три первых поворота, а в четвертом Хэмилтон ошибся, выехав с трассы. Однако, Бахрейн-2021 был не первым случаем, когда Льюис превзошел Макса тактически. 

 

После неудачной попытки обгона Хэмилтон сбросил скорость и поехал на второй пит-стоп. В Red Bull, не успев отреагировать сразу, побоялись проводить вторую остановку позже Льюиса – это могло сразу вывести его в лидеры. Однако задача проехать 45 кругов на одном комплекте шин оказалась для Ферстаппена слишком сложна. 

А вот Хэмилтон на свежей резине начал накатывать на лидера сумасшедшими темпами. Льюис провел второй пит-стоп на 48-м круге, а к 66-му от 20 с лишним секунд разрыва ничего не осталось. Чемпион подъехал к сопернику на истерзанной резине и легко "съел" его, не встретив сопротивления. Единственным утешением Макса стал лучший круг, который он установил, тоже посетив боксы во второй раз. 

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Гран При Мексики-2019

Короткая схватка, хорошо показывающая всю жесткость дуэли Ферстаппен-Хэмилтон. 

Макс и Льюис стартовали со второго ряда позади двух Ferrari. Британец лучше сработал на старте, но уперся в Феттеля, что позволило Ферстаппену атаковать в первом повороте. Ко второму Макс подходил по внешней траектории и старался выжать Льюиса на траву, отбирая у него лучшее положение на трассе. Чемпион не уступил и дело дошло до контакта, стоившего обоим нескольких позиций. 

А вот продолжение гонки для обоих сложилось по-разному. Льюис сумел отыграть потерянное и в шикарном стиле выиграл гонку. Макс же проколол колесо в борьбе с Боттасом, откатился на последнее место с 30-секундным отставанием от всех, однако к финишу сумел подняться до шестой позиции. 

«Я всегда стараюсь оставлять Максу побольше места. Это самое умное, что с ним можно сделать», – иронизировал Хэмилтон после финиша.

 

Гран При Бразилии-2019

Хайлайт той гонки в Сан-Паулу украли Феттель и Леклер, вынесшие друг друга с трассы. Однако прямо перед пилотами Ferrari Ферстаппен и Хэмилтон дрались за победу. 

Макс был быстрее в квалификации и сохранил лидерство на первом отрезке. Хэмилтон ответил попыткой андерката на 20-м круге. В Red Bull сразу же позвали в боксы и Ферстаппена, заодно побив рекорд по скорости пит-стопа (1,82 с), но все старания пропали даром – на пит-лейне Максу помешал внезапный Williams Роберта Кубицы. Уже ставший круговым поляк заставил Ферстаппена уворачиваться от столкновения и на трассу Red Bull вернулся позади Mercedes.

Правда, лидерство Льюиса в этой дуэли продлилось лишь один круг – Макс прогрел шины и в первом повороте отобрал позицию. Спустя 20 кругов Хэмилтон еще раз попробовал совершить андеркат, но на этот раз Кубицы на пит-лейне не нашлось и Макс, поехав в боксы кругом позже, сохранил лидерство. 

Казалось, шансы Льюиса на победу исчерпаны, но через несколько кругов на трассе встал Валттери Боттас и появилась машина безопасности. Понимая, что по скорости у Red Bull не выиграть, в Mercedes подключили тактику. Хэмилтон не поехал на третий пит-стоп, выйдя в лидеры гонки в то время, как Ферстаппен в боксах побывал. 

 

Тактика не сработала: на рестарте Макса сразу же прошел Льюиса... и тут чемпион получил новый шанс! Столкновение двух Ferrari привело к новому выезду сейфти-кара и теперь уже переобулся Хэмилтон. На рестарте британец сразу отобрал третье место у Гасли и атаковал Элбона за второе, но допустил контакт, пропустил Гасли обратно, а отхватив 5-секундный штраф откатился на седьмую позицию.

В той дуэли Льюис ничего не терял, титул уже был ему гарантирован, а потому он боролся за победу до последнего. В 2020-м такой нужны у Хэмилтона не было, но мы надеемся, что в нынешнем сезоне Ферстаппен вновь заставит чемпиона пойти all-in. Тогда и узнаем, чьи карты лучше сейчас.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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