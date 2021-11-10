Том Кристенсен: На автоспорте можно заработать

Пилот такого калибра впервые претендует на столь высокий пост в FIA. Что подтолкнуло Кристенсена к этому решению?

«Гонки это вся моя жизнь и я многое от них получил, – объясняет Кристенсен. – Пришло время отдать что-то назад. Мне нравится идея того, чтобы спортом руководили люди с богатым опытом в нем. Я бы хотел поделиться своим знанием, чтобы вдохновить новые поколение приходить в наш спорт. Я уже долго работаю в комиссии и хочу погрузиться глубже для развития спорта».

Платформой для дальнейшей карьеры Кристенсена стал пост во главе комиссии пилотов FIA. Хотя аудитория любителей гонок и не очень в курсе ее работы, комиссия связана со многими областями руководства спортом, включая назначение стюардов на Гран При. Также она имеет важный голос в вопросах безопасности, регламента и категоризации пилотов в гонках на выносливость и GT.

«У нас тут группа хороших парней, большая часть выступала в ралли, картинге, формулах, гонках на выносливость, – говорит Кристенсен. – В общем, у нас богатый опыт. Мы не принимаем решений, но выносим идеи для рассмотрения Всемирным советом и поддерживаем другие комиссии. Например, Эммунэле Пирро работает с комиссиями по трассам, Дерек Варвик в комиссии по гонкам на одноместных болидах, а я в комиссии по безопасности и по гонкам на выносливость».

В ближайшие пять-десять лет автоспорт ждут одни из самых крупных и быстрых перемен за всю его историю. Спорт меняют такие сторонние вопросы, как изменения климата, стриминг, гейминг и социальные сети. Какие-то гоночные серии на этом выиграют, другие проиграют, а все кандидаты в президенты считают защиту автоспорта своим главным приоритетом.

«На наш взгляд, главный вопрос в том, как сделать автоспорт надежным для долгосрочной работы, – сказал Кристенсен. – Надо разработать новый подход к бюджету, обновить фанатскую базу, привлечь больше участников, еще повысить безопасность. Ключи к этому в доступности, экологичности, разнообразии.

Это можно сделать даже за счет любви людей к киберспорту, и отделение eSports развивается в этом направлении, у них отличные идеи. Еще есть кроссовые гонки, для которых не нужны трассы. Они хорошо подходят для Aзии, Южной Aмерики и Aфрики. Нам надо больше поддерживать такие вещи».

Центральный вопрос будущего в том, по каким технологиям будут строить силовые установки. Государства активно продвигают электродвигатели, но спорт предлагает другие варианты, например, водород.

«Я открыт ко всем вариантам, но нам нужны другие версии всех этих технологий. Появляются молодые инженеры с блестящими идеями. Чтобы быть лабораторией будущего нам надо развивать эффективность и экологичность. Гонки должны быть релевантны для дорожных машин, мы не можем отрываться от индустрии. Хороший пример это водородные моторы в Ле-Мане. И это далеко не единственный пример».

Недавнее исследование показало, что среди фанатов Формулы 1 все больше геймеров. 61% болельщиков от 16 до 24 лет играют в компьютерные игры. Так насколько важен гейминг для расширения аудитории реальных гонок и сам по себе?

«Виртуальные гонки становятся очень хороши. Во время пандемии реальные гонщики часто участвовали в виртуальных заездах, а геймеры были очень конкурентоспособны на их уровне. Сейчас эта сфера растет и мы ее поддерживаем. Мы создали новую комиссию и рейтинг FIA eSports».

Кристенсен с оптимизмом смотрит на будущее автоспорта:

«В автоспорте всегда были страсть, цельность и интерес. Важно то, как мы его продвигаем. Мир быстро меняется, посмотрите, как сериал Drive to Survive повлиял на Ф1. Это хороший пример, как и фильм Ле-Ман 66». На автоспорте можно зарабатывать, и так будет еще долго».

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Фрэнк Бьелa, Эмaнуэле Пирро, Том Кристенсен 1 / 3 Фотограф: LAT Images Эмануэле Пирро, Том Кристенсен, Фрэнк Бьела 2 / 3 Фотограф: LAT Images Том Кристенсен и Ники Шилдс 3 / 3 Фотограф: DPPI