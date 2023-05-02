«Только тратим время впустую». Льюис не оценил новый формат этапа

После того, как в 2021 году в Больших Призах появились спринтерские гонки, они были позитивно восприняты большей частью поклонников спорта и его участников. Однако в попытке улучшить идею решено было чуть скорректировать правила – и в столице Азербайджана кроме двух гоночных заездов провели и две квалификации.

Говоря о том, что он думает по поводу новой идеи, самый успешный пилот в истории Ф1 Льюис Хэмилтон отметил, что ему «в целом нравятся» подобные эксперименты, однако они пока не позволили избавиться от некоторых недостатков.

«Я думаю, по ходу уик-энда мы тратим очень много времени впустую, – объяснил британский гонщик Mercedes на субботней медиа-сессии в Азербайджане. – Гран При в целом можно сделать не столь растянутым».

Он объяснил: «Всем кажется, что мы гоняемся три дня, но в действительности команды приезжают на трассы уже во вторник или даже в понедельник. Я лично прибываю в среду. В субботу между квалификацией и спринтом прошли четыре часа ожидания. Этого времени хватило бы еще на три сессии заездов.

Мы можем проводить по три сессии в день. Времени, которое можно использовать, очень много. Не знаю, правда, как увязать это с сериями поддержки и другими вещами».

При этом гонщик признал удачной находкой формат спринтерской квалификации с укороченным временем сегментов и обязательным выбором шин: «Мне понравилось, такие квалификации выглядят очень круто».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

По мнению его напарника Джорджа Расселла, командам недостаточно единственной тренировки для выбора верных настроек – это показали примеры Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга – оба вынуждены были стартовать с пит-лейна, так как команды предпочли нарушить режим закрытого парка ради изменения регулировок.

«Было бы здорово, если бы была возможность внести какие-то изменения в машину, например, в пятницу вечером, – объяснил Расселл. – Очень обидно располагать таким количеством инженеров – и всего одной тренировкой. Хорошо, если это не делает воскресенье менее зрелищным. Но судить о таких вещах лучше всего болельщикам.

С точки зрения пилота чем больше гоночных кругов – тем больше удовольствия. Нам не нравится просто ездить на тестах и тренировках. Но, повторюсь, не очень здорово, если все эти эксперименты снижают значимость воскресной гонки».

Следующий спринтерский Гран При Формула 1 проведет в середине лета в Шпильберге.