«Только посмотрите на Aston». Хэм объяснил, почему не стоит копировать Red Bull

Команда Mercedes начала прошедший сезон Формулы 1 не в лучшей форме, но подготовила серьезный пакет обновлений к концу весны, благодаря которому добилась своего лучшего результата в чемпионате – двойного подиума в Барселоне позади победившего Макса Ферстаппена.

В дальнейшем результаты также оставались неплохими, но добиться хотя бы одной победы Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлос так и не удалось. Итогом стала вторая позиция в Кубке конструкторов в трех очках впереди Ferrari.

При этом в Брэкли достаточно рано признали, что едва ли смогут рассчитывать на серьезные успехи – потому переключились на подготовку к 2024 году.

В конце чемпионата Льюиса спросили, какой сценарий выбрала его команда – собственного поиска пути к эффективности или же копирования удачных решений фаворитов из Red Bull, как уже поступили в Aston Martin.

«Дело в том, что с нынешними ограничениями по времени и ресурсам у команды просто нет возможности взять, выбросить все свои наработки и начать с чистого листа, – ответил семикратный чемпион. – У вас не получится с нуля скопировать чужую конструкцию.

Посмотрите на Aston. Они попробовали повторить [Red Bull], а получилось совсем не то же самое. Добиться результата тут непросто. Тебе приходится использовать метод проб и ошибок при подготовке деталей.

Понятно, что им приходилось серьезно нервничать: ты привозишь на этап что-то серьезное, а оно может не сработать.

Нам же необходимо было неделю за неделей делать машину эффективнее. Причем задача была даже серьезнее обычного, так как предстояло отыгрывать очень много. Это еще больше усложняло положение».

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull RB19

«Чилил большую часть сезона»

Для самого Льюиса одной из лучших в сезоне стала осенняя гонка в Остине, где британец финишировал всего в паре секунд за Ферстаппеном (хоть и был позже исключен из протокола за износ планки под днищем машиной).

«Машина там ехала, словно в 2020-м, – сказал обладатель семи титулов. – Невероятно стабильно. По ощущениям, мы попали точно в оптимальный диапазон. Это мечта для любого гонщика, так как ты можешь показывать свой максимум.

В Остине мы были ближе всего к ним [Red Bull]. Думаю, их преимущество не превышало одной или двух десятых.

Но в целом, если смотреть данные Макса, большую часть времени в этом году он откровенно чилил. Мне не кажется, что ему пришлось как следует попотеть. Думаю, даже в Остине, когда я догонял, он не слишком напрягался и все контролировал.

Когда возможности твоей машины таковы, что ты можешь не атаковать изо всех сил, это всегда здорово. Шины работают дольше, ты не рискуешь – одним словом, все классно.

Надо признать, они здорово поработали и заслужили все это. Но мы будем стабильно догонять их».