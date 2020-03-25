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Формула 1 / Новость

McLaren рассчитывает построить в 2021 году новое шасси – единственной из всех команд Ф1. С чего бы?

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McLaren рассчитывает построить в 2021 году новое шасси – единственной из всех команд Ф1. С чего бы?
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 07:49

Переход в межсезонье на новые моторы может принести британской команде дополнительную выгоду

Команды Формулы 1 и руководство чемпионата договорились отложить вступление в силу нового технического регламента на год. Это связано с тем, что участникам чемпионата нужно экономить в условиях финансовых потерь из-за сокращения числа гонок в 2020 году.

При этом McLaren является единственной командой, которая следующей зимой сменит поставщика силовых установок, перейдя от Renault к Mercedes. Руководитель команды Андреас Зайдль признал, что это потребует заметной переделки шасси – но выразил уверенность, что в FIA пойдут в этом вопросе навстречу McLaren.

«Мы поддерживаем перенос введения нового регламента и активно за это выступали, – цитирует Зайдля пресс-служба команды. – Мы понимаем, насколько критично поддержать таким образом финансовое благополучие команд. Но в то же время, это решение не повлияет на то, что мы переходим в 2021 году на моторы Mercedes. Нам разрешат изменить шасси, чтобы можно было установить новую силовую установку».

Зайдль также рассказал о самочувствии 14-ти членов команды, оставшихся в Мельбурне на двухнедельном карантине, и о состоянии единственного заболевшего коронавирусом.

«Они прекрасно себя чувствуют, – сказал глава команды McLaren. – Я задержался с ними в Мельбурне на несколько дней, и кое-кто из руководства команды до сих пор находится с ними в Австралии. Все они получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, и это отличные новости. Единственный заболевший сейчас хорошо себя чувствует. Так что все, кто остался в Австралии на карантин, на этой неделе возвращаются в Великобританию».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Сергей Иванов

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