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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

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В Haas уверяют в особой надежности итальянских силовых установок

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Восемь команд Формулы 1 уже нарушили отведенный на сезон лимит в три силовых установки. В рамках регламента держатся только Haas и Alfa Romeo, которые используют моторы Ferrari. Заводская команда итальянцев лимит нарушила, но только чтобы установить обновленные моторы, которые для клиентов пока не готовы. 

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил, что у его команды просто нет причин менять силовые установки лишний раз.

«Это все из-за их надежности, – сказал итальянец. – Ferrari сменила моторы, только когда сделала апгрейд, больше причин у них не было. Alfa Romeo тоже лишние моторы не брала. Думаю, все дело в надежности. Мы используем силовые так, как и планировали, никак специально о них не заботимся».

За четвертую силовую установку в сезоне пилотам полагается штраф в 20 позиций на стартовой решетке. При этом, пилоты Haas чаще всего занимают последние места в квалификаций и все равно стартуют в хвосте.

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