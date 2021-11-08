Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Восемь команд Формулы 1 уже нарушили отведенный на сезон лимит в три силовых установки. В рамках регламента держатся только Haas и Alfa Romeo, которые используют моторы Ferrari. Заводская команда итальянцев лимит нарушила, но только чтобы установить обновленные моторы, которые для клиентов пока не готовы.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил, что у его команды просто нет причин менять силовые установки лишний раз.

«Это все из-за их надежности, – сказал итальянец. – Ferrari сменила моторы, только когда сделала апгрейд, больше причин у них не было. Alfa Romeo тоже лишние моторы не брала. Думаю, все дело в надежности. Мы используем силовые так, как и планировали, никак специально о них не заботимся».

За четвертую силовую установку в сезоне пилотам полагается штраф в 20 позиций на стартовой решетке. При этом, пилоты Haas чаще всего занимают последние места в квалификаций и все равно стартуют в хвосте.