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В корпоративном журнале Red Bulletin, который пресс-служба Милтон-Кинса уже много лет издает к каждому Гран При и распространяет в паддоке, на этапе в Шпильберге обнаружился интереснейший материал – доктор Марко откровенно выразил свое мнение о пилотах Формулы 1, с которыми в разные годы работал в самой Red Bull, а также AlphaTauri и ее предшественнице Toro Rosso.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные высказывания 79-летнего консультанта

Даниэль Риккардо

«В первом же сезоне за Red Bull он побил Феттеля – три-ноль по победам. Но появление на сцене Макса стало переломным моментом в его карьере.

Вместо того, чтобы принять бой, он предпочитал сохранять дистанцию. Что произошло дальше, вы и сами знаете. Это было слишком скверно.

С ним было очень приятно работать. По скорости они с Максом были близки, но вот особенной стабильностью он не отличался».

Себастьян Феттель

«Он потрясающе использовал все технические возможности. Именно поэтому ему удавалось переигрывать очень талантливого Марка Уэббера».

Карлос Сайнс

«Ему не повезло получить в напарники Макса. Из-за этого внутренняя атмосфера в Toro Rosso была очень токсичной. В ситуации, которая сложилась на тот момент, я просто не видел возможности удержать его – так что он отправился в Renault, McLaren, а затем и в Ferrari».

Алекс Элбон

«Он очень быстрый, но я бы спросил, не слишком ли милый и добрый? Это чем-то похоже на Дэвида Култхарда, который всем нравился, но в итоге оказался недостаточно жестким».

Юки Цунода

«Он склонен ко вспышкам гнева, но что ни говори – невероятно быстр. Мы верим в него и его огромный потенциал. Когда он не испытывает стресса, то является приятным и симпатичным человеком. Юки нравится всем, хотя мало кто способен внезапно срываться так, как он».

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Пьер Гасли

«У него не вышло в Red Bull, так как вместо анализа своих ошибок он искал оправдания.

Но сейчас он стал полноценным лидером команды и делает невероятные вещи. Он похож на своего соотечественника Франсуа Севера (гонщика Ф1 60-70-х годов, который погиб в аварии – прим.ред.) – быстр, дерзок и посвящает свою жизнь прекрасным вещам»

Серхио Перес

«Он пришел к нам, имея в активе победу, и принес позитивный настрой. А потом встретился с Максом. Это привело к известной доле неуверенности, особенно в квалификациях.

Он предпочитает сам выбирать себе отели, где живет с группой собственных советников. Я не знаю точно, чем они там занимаются, но это очень симпатичные люди».

Макс Ферстаппен

«Быстрейший гонщик, который когда-либо выступал за Red Bull. Он на наших глазах становится самым совершенным гоночным пилотом.

На одном круге сейчас нет никого быстрее его».

К сожалению, про Даниила Квята – единственного россиянина, выступавшего за Red Bull и Toro Rosso, в материале нет ни слова.