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Формула 1 / Новость

«Тогда надо забыть о гонках». Райкконен высказался об экологии

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«Тогда надо забыть о гонках». Райкконен высказался об экологии
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 19:30

Гонщик Alfa Romeo отметил, что для защиты окружающей среды пилотам Формулы 1 пришлось бы отказаться от своей работы.

В преддверии Гран При Мексики в Формуле 1 развернулась дискуссия на тему экологии. Льюис Хэмилтон поднял тему в своем инстаграме, в частности, назвав веганскую диету единственным способом спасти планету. Ему ответил Фернандо Алонсо, который заявил, что говорить об экологии – не дело гонщика, совершающего по 200 перелетов в год. 

Уже в Мехико Хэмилтон парировал слова испанца тем, что пытается привлечь внимание к важной проблеме, пользуясь своей популярностью. Самый опытный пилот Ф1 Кими Райкконен согласился с обоими: проблему экологии назвал важной, но признал, что со стороны гонщиков говорить о ней несколько лицемерно.

«Конечно, я думаю, это затрагивает всех жителей планеты, – сказал Райкконен. – Мы все пытаемся делать, что можем. Но, честно говоря, мы не совсем те, кому следует сильно шуметь на этот счет. Ведь ради чего мы сжигаем топливо? Чтобы стать первым или вторым?

Конечно, мы пытаемся внести свой вклад, когда это возможно, но Ф1 не самое подходящее место, чтобы говорить людям, что им следует делать. Чтобы действительно идти этим путем, нам всем надо сидеть дома и забыть о гонках».

От ответа на вопрос, что лично он делает для экологии, Райкконен уклонился: «Как я и сказал, мы все стараемся внести свой вклад. Но это безумный вопрос, чтобы в него вдаваться. Особенно по ходу Гран При».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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