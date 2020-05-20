Тодт: Я не боюсь права вето у Ferrari

В апреле стало известно, что несмотря на многочисленные изменения в регламенте Формулы 1 начиная с 2021 года, Ferrari сохранит за собой традиционное право вето. Скудерия по-прежнему сможет блокировать любые изменения в правилах на свое усмотрение.

Ранее обсуждалось, что итальянцы должны будут отказаться от подобной привилегии. Однако президент FIA Жан Тодт заверил, что даже сохранения этого права в Маранелло его не смущает.

«Я этого совсем не боюсь, –заявил Тодт в эфире Sky Sports F1. – Я надеюсь, что все хорошо понимают свою ответственность в текущей ситуации помогать нам добиваться лучшего для Ф1: и участники, и промоутеры, и организаторы, и фанаты.

Я уважаю Ferrari за их историю и их вклад. И я уверен, что они захотят поддерживать высокий класс своего влияния на наше дело».

Принципиальная позиция Ferrari стала одной из причин того, что Ф1 не смогла установить потолок бюджетов на 2021 год ниже 145 млн долларов.