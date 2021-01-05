Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

В прошедшем сезоне организаторы Ф1 приложили серьезные усилия, чтобы после весеннего карантина провести полноценный чемпионат из 17 Гран При, который стартовал в начале июля и продолжался до середины декабря.

Борьба человечества с COVID-19 в конечном счете обязательно закончится победой благодаря последним достижениям медицинской науки, однако уже ясно, что и в 2021 году коварный вирус будет портить людям жизнь.

И хотя в декабре Всемирный совет FIA утвердил новый календарь Ф1 с рекордными 23 гонками, президент федерации Жан Тодт признал, что провести предстоящий чемпионат в полном соответствии с планами едва ли получится.

«К сожалению, ничего еще не закончено, – сказал Тодт, подводя итоги года на церемонии FIA. – Это не тот случай, когда один сезон закончен, и мы с чистого листа начинаем другой. Карантинные ограничения сохраняются, вирус остается.

Да, прогресс есть. Мы ожидаем вакцину, это будет хорошо для населения, для планеты. Так что можно порадоваться.

Но я уверен, что в ближайшее время мы услышим очень много о потенциальных изменениях календаря. Это касается не только Формулы 1, но и календарей других серий».

К настоящему времени уже отменены две зимние гонки: этап мирового ралли в Швеции и соревнования Формулы Е в Чили. В Австралии сейчас решается судьба первого Гран При нового сезона Ф1.

Тодт добавил, что как минимум до середины лета жизнь едва ли вернется в прежнее русло.

Он отметил: «На мой взгляд, если говорить о возвращении к нормальной жизни, то даже после главного кризиса с COVID-19 все равно останутся изменения. Думаю, первая половина [2021] года получится не такой, какую можно было бы ожидать в случае нормального сезона».