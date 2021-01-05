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Формула 1 / Новость

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

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Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

По мнению президента FIA, коронавирусная угроза неизбежно скажется на гоночном сезоне 2021 год

В прошедшем сезоне организаторы Ф1 приложили серьезные усилия, чтобы после весеннего карантина провести полноценный чемпионат из 17 Гран При, который стартовал в начале июля и продолжался до середины декабря.

Борьба человечества с COVID-19 в конечном счете обязательно закончится победой благодаря последним достижениям медицинской науки, однако уже ясно, что и в 2021 году коварный вирус будет портить людям жизнь. 

И хотя в декабре Всемирный совет FIA утвердил новый календарь Ф1 с рекордными 23 гонками, президент федерации Жан Тодт признал, что провести предстоящий чемпионат в полном соответствии с планами едва ли получится. 

«К сожалению, ничего еще не закончено, – сказал Тодт, подводя итоги года на церемонии FIA. – Это не тот случай, когда один сезон закончен, и мы с чистого листа начинаем другой. Карантинные ограничения сохраняются, вирус остается. 

Да, прогресс есть. Мы ожидаем вакцину, это будет хорошо для населения, для планеты. Так что можно порадоваться. 

Но я уверен, что в ближайшее время мы услышим очень много о потенциальных изменениях календаря. Это касается не только Формулы 1, но и календарей других серий».

К настоящему времени уже отменены две зимние гонки: этап мирового ралли в Швеции и соревнования Формулы Е в Чили. В Австралии сейчас решается судьба первого Гран При нового сезона Ф1. 

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Тодт добавил, что как минимум до середины лета жизнь едва ли вернется в прежнее русло. 

Он отметил: «На мой взгляд, если говорить о возвращении к нормальной жизни, то даже после главного кризиса с COVID-19 все равно останутся изменения. Думаю, первая половина [2021] года получится не такой, какую можно было бы ожидать в случае нормального сезона».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жан Тодт
Автор Филип Клерен

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