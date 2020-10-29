«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Будущее Red Bull в Формуле 1 оказалось под серьезным сомнением после решения Honda уйти из спорта в конце 2021 года. Две команды концерна остались без двигателей. Выходом могла стать самостоятельная постройка силовых установок по технологиям японцев, но этот план можно было реализовать, только если полностью запретить все доработки с 2022-го.

Эта идея не понравилась Ferrari, потому уже понятно, что участников чемпионата ждут сложные переговоры.

Перед стартом нынешнего чемпионата FIA и Формула 1 объявили о планах использовать нынешние силовые установки до смены регламента в 2026 году с минимальными переделками. Как рассказал президент федерации Жан Тодт, весной именно Red Bull лоббировала сохранение модернизаций, хотя бы и в минимальном объеме.

«В мае Red Bull заявила нам, что они против полного запрета на доработки, – цитирует Тодта Auto Motor und Sport. – Они сказали, что в этом случае Honda уйдет из Ф1. А теперь они говорят прямо противоположное. Вот как быстро все может меняться в Формуле 1».

Говоря о том, как могут развиваться события, француз добавил: «Я уважаю все мнения и предложения, но не позволю себя шантажировать.

Топливные компании уже сообщили нам, что останутся в спорте только в том случае, если сохранится конкуренция. Они инвестируют свои средства в разработку бензина с нулевыми выбросами. Но для меня важны исключительно аргументы, а не угрозы.

Что касается будущих моторов, я хочу выслушать идеи всех заинтересованных сторон, а также оценку их предложений экспертами. Эмоции и чувства тут стоит держать при себе, в противном случае это может привести к неверным решениям. А мы больше не можем позволить себе ошибок».

Тодт, не говоря этого прямо, явно намекнул, что нынешний гибридный формат оказался весьма далеким от идеала. Из-за сложности и дороговизны технологий он не привлекает в спорт новых производителей, а расстановка сил между существующими меняется очень медленно, что способствует гегемонии Mercedes.

По словам президента FIA, эти факторы будут учитываться при работе над новыми правилами: «Новая формула силовых установок должна иметь потенциал для привлечения новых производителей».

Тем временем гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко отметил, что времени на принятие решения у Формулы 1 совсем мало. «Нам нужен окончательный ответ [по двигателям] не позже середины ноября, – сказал он в телефонном интервью Motorsport.com. – Наш проект сработает только при полной заморозке моторов. Мы сможет производить их сами в Милтон-Кинсе, но у нас нет возможности проводить усовершенствования».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль