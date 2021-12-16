Тодт стал почетным президентом FIA. А как же Ferrari?

Одним из решений состоявшегося вчера заседания Всемирного совета FIA по спорту стало избрание Жана Тодта почетным президентом Международной автоспортивной федерации. Напомним, что Тодт сейчас возглавляет FIA, но уже завтра состоятся выборы нового президента этой организации.

Почетная должность является именно что таковой в том смысле, что Тодт более не будет принимать никаких решений в Федерации. Это значит, что даже оставаясь на почетной должности в FIA Тодт свободен принять предложения о новой работе.

Напомним, что по слухам глава компании Ferrari Джон Элканн стремится вернуть Тодта в Скудерию на роль спортивного советника. Не так давно глава Скудерии Маттиа Бинотто высказался в том ключе, что это всего лишь спекуляции, однако напрямую саму возможность возвращения Тодта не опроверг.

Жан Тодт был одним из руководителей команды Ferrari в один из самых успешных для Скудерии периодов, когда за нее выступал Михаэль Шумахер. Он перешел на должность главы FIA в 2009 году.