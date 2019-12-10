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Формула 1 / Новость

Тодт сравнил работу Вольфа в Mercedes со своей в Ferrari

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Тодт сравнил работу Вольфа в Mercedes со своей в Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Джонатан Нобл
10 дек. 2019 г., 12:26

В начале прошлого десятилетия на трассах Ф1 доминировала Скудерия, ведомая Жаном Тодтом. Француза, который сейчас возглавляет FIA, попросили сравнить тот период с нынешними выступлениями Mercedes.

Сезон-2019 принес Mercedes титулы в обоих зачетах – команда стала сильнейшей шестой год подряд, установив новый рекорд Формулы 1. Прежнее достижение принадлежало Ferrari: с 1999 по 2004 года команда также побеждала в Кубке конструкторов, но титул в личном зачете по итогам сезона-99 достался Мике Хаккинену из McLaren, и лишь после этого на трассах Гран При воцарился Михаэль Шумахер. 

Президент FIA Жан Тодт, который в годы доминирования руководил Скудерией, признал, что нынешняя Mercedes превосходит его бывшую команду.

«Думаю, люди не осознают, как сложно достичь этого, – сказал француз на пресс-конференции FIA в Париже. – Это все равно, что поднять вес в 200 кг, а затем удерживать его. Чем дальше, тем только сложнее. 

Я невероятно уважаю их достижения. Они навеяли мне определенные воспоминания [о работе в Ferrari]. И должен признать, они справляются лучше. У них шесть плюс шесть титулов, а у нас тогда получилось шесть и пять. Да и конкуренция сейчас выше. Так что у меня просто нет слов. 

Теперь надо ждать ответа соперников. Хотя уже в этом году, как мне видится, для Mercedes чемпионат был гораздо более сложным, чем это выглядело со стороны. Для победы вам нужны отличный пилот, отличная машина и отличная команда. Если чего-то одного нет, результата не будет. А уж повторять подобное шесть лет подряд – это особенное достижение. Мои поздравления».

Тото Вольф, также принимавший участие в пресс-конференции, ответил президенту: «Две эти истории действительно похожи. Наша структура напоминает ту, что Жан выстроил в Ferrari. Она сильна с самой первой линии, где находятся пилоты, и до самой глубины организации. Задача в том, чтобы выстроить работу множества разных людей в общих интересах. 

Год вышел для нас непростым. Жану и Ferrari тоже приходилось проходить через изменения регламента, когда резко менялись шины, когда были значительно ограничены тесты. Это дополнительные сложности, преодолевая которые, ты получает еще больше удовольствия от результата».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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