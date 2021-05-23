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Формула 1 Новости

Тодт рассказал о регулярных встречах с Михаэлем Шумахером

Автор:
, редактор

Но о состоянии семикратного чемпиона президент FIA не сказал ни слова

Тодт рассказал о регулярных встречах с Михаэлем Шумахером

Состояние Михаэля Шумахера остается загадкой для широкой публики со времен его травмы на горнолыжном склоне в конце 2013 года. С тех пор, как семикратный чемпион мира покинул госпиталь, семья не рассказывает о его текущем здоровье. 

Достоверно не известно даже то, где сейчас проживает Шумахер. Одним из немногих, кого пускают к гонщику, остается его бывший босс по Ferrari, а ныне президент FIA Жан Тодт.

«Я вижу Михаэля как минимум дважды в месяц, – рассказал Тодт Corriere della Sera. – Не оставляю его в одиночестве. Он, Коринна (жена Михаэля – прим.ред.), вся семья – мы столько пережили вместе. Красота пережитого опыта стала нашей частью, и история продолжается».

Тодт также дал свою оценку сыну Михаэля Мику Шумахеру, который в этом году дебютировал в Формуле 1: «Он скромный и вежливый парень, даже несмотря на то, что сейчас его амбиции ограничены не конкурентной машиной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер
Автор Иван Матушкин

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