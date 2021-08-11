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Формула 1 Новости

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

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Президент FIA сказал теплые слова в адрес супруги Михаэля

Тодт рассказал о последствиях травмы Михаэля Шумахера

Президент FIA Жан Тодт остается одним из немногих, кто знает о текущем состоянии Михаэля Шумахера. Со времен травмы головы в конце 2013 года, семья скрывает семикратного чемпиона мира от публики и не рассказывает о его самочувствии. Однако Тодт, как старый друг Михаэля, продолжает его посещать. 

Вдобавок, президент FIA чуть ли не единственный, кто периодически высказывается о состоянии Шумахера. Но на этот раз свой рассказ он начал с хвалебных слов в адрес жены Михаэля – Коринны.

«Я провожу много времени с Коринной со времен инцидента с Михаэлем, – цитирует Тодта Bild. – Она прекрасная женщина и стала главой семьи. Она к такому не готовилась, это произошло внезапно и выбора у нее не было».

О состоянии Шумахера Тодт тоже высказался: «Он выжил, благодаря работе докторов и Коринны, но остались последствия. Сейчас он борется с этими последствиями. Мы надеемся, что его состояние будет медленно, но неизменно улучшаться».

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