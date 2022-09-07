Тодт рассказал, что болельщикам нужно знать о состоянии Шумахера

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Семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер получил травму головы при падении на горных лыжах в 2013 году, и с тех пор о его состоянии почти ничего не известно. Шумахер остается на домашнем лечении, однако посторонних к нему строго не пускают. Чуть ли не единственный кроме членов семьи, кто регулярно видит Шумахера – бывший глава команды Ferrari Жан Тодт.

Собственно, именно от Тодта мы чаще всего и узнаем о состоянии Михаэля, правда эти сведения как правило являются лишь самыми общими словами.

«Мне приятно, что болельщики так сильно переживаю о здоровье Михаэля, причем не только в Германии, – сказал Тодт немецкому изданию Bild. – Люди по всему миру много спрашиваю меня о нем. И я считаю, что поклонники должны знать: Михаэль сейчас находится в самых лучших руках.

Он обеспечен наилучшим уходом и окружен любящими его людьми. Я лично, пока не покину этот мир, всегда буду его навещать.

Порой мы видимся по три раза в неделю, иногда не видимся целый месяц. Но семья Шумахера является моими друзьями, мы постоянно на связи. И все, что я могу для них сделать, я делаю».

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