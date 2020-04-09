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Формула 1 / Новость

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

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Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
9 апр. 2020 г., 14:20

Президент FIA Жан Тодт рассказал, что пытался убедить соперников Скудерии подать официальный протест против итальянской команды

Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт объяснил, какой подход выбрала FIA для урегулирования ситуации с прошлогодними моторами Ferrari. Об этом француз рассказал в интервью Motorsport.com. 

«Больше всего меня расстраивает то, что в своем письме команды написали, что я пытался разубедить их в необходимости подать протест против Ferrari. На деле все было наоборот, – заявил Тодт. – Я побуждал их к тому, чтобы в случае недовольства они подавали официальный протест. Но никто из них этого не сделал».

Речь идет о разбирательстве в отношении моторов 2019 года. Соперники подозревали Ferrari в том, что те нарушают правила по максимальному разрешенному расходу топлива. FIA провела расследование, но засекретила его результаты.

«На протяжении многих месяцев наши технические работники изучали болид Ferrari, пытаясь понять, легален он или нет. Лично я настаивал на том, чтобы были проведены все возможные проверки, – добавил Тодт. – Мы действовали так не потому, что кто-то из конкурентов Ferrari обратил на это внимание. Мы поступали так потому, что хотели убедиться: каждая машина в Формуле 1 соответствует правилам.

В какой-то момент мы пришли к выводу, что то, что делала Ferrari, не соответствовало правилам. Они ответили: «нет, все законно».

Я мог бы отправить это дело в апелляционный суд. Мы не знаем, что решил бы апелляционный суд – но знаем, что разбирательства продлились бы много лет. А это совсем не в интересах Формулы 1».

По словам Тодта, основным желанием команд-соперниц было прояснение правил на сезон-2020. Поэтому FIA сосредоточилась на конкретизации технических требований к моторам и датчикам контроля топлива в автомобилях Формулы 1. Отчасти из-за этого одним из условий секретного соглашения FIA с Ferari стала помощь Скудерии по обнаружению хитрых приспособлений для обхода норм по потреблению топлива. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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