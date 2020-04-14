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Формула 1 / Новость

Тодт призвал в три раза сократить бюджеты команд Ф1. Но он не знает, как

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Тодт призвал в три раза сократить бюджеты команд Ф1. Но он не знает, как
Автор:
, редактор
14 апр. 2020 г., 09:27

Президент FIA уверен, что топ-команды будут тратить в два раза больше положенного

Со следующего года в Формуле 1 вступит в силу ограничение бюджетов для команд. Изначально планировалось, что лимит установят на отметке $175 млн в год, не считая зарплаты пилотов, затрат на маркетинг и некоторых других исключений. Но из-за связанного с коронавирусом кризиса команды уже договорились снизить лимит до $150 млн.

Президент FIA Жан Тодт считает, что суммы все равно остаются неприемлемыми. «Люди в нашем маленьком мире оторвались от земли, – заявил Тодт в интервью Motorsport.com. – Если мы договоримся о лимите в $150 млн, что уже станет большим шагом, то маленькие команды будут тратить по $150 млн. А большие, со всеми исключениями, будут тратить по $300 млн, не считая денег на разработку моторов. Это безумие».

Сейчас Ф1, FIA и команды ведут переговоры о дальнейшем снижении потолка зарплат. Но по мнению Тодта, добиться нужного снижения можно только при полном реформировании Формулы 1:

Мы можем прийти к разумным цифрам, только если забудем нынешнюю Ф1 и начнем все сначала. С лимитом бюджета в $50 млн безо всяких исключений все бы изменилось. Это была бы совершенно новая Ф1 – Супер Формула 2. Но при текущей структуре Ф1 старта с чистого листа невозможен. Мы потеряли бы слишком много команд, включая лидеров.

В текущей ситуации Тодт ждет понижения потолка бюджетов на сумму около от $10 до $30 млн в год. «У нас два варианта. Первый – лимит в $130 млн плюс исключения. Второй – сначала $140 млн, потом $130, и, наконец, $120 млн, – цитирует Тодта Auto Motor und Sport. – Исключения остаются, убрать их сейчас невозможно. Так что все осталось бы по-прежнему, только цифры стали меньше. Без кризиса это были бы $175 млн».

Ferrari и Red Bull выступили с возражениями против единого потолка бюджетов для всех команд. По их мнению, клиентские команды тратят меньше средств, закупая готовые узлы болидов у лидеров чемпионата. Топ-команды утверждают, что вынуждены тратить больше денег, занимаясь разработкой. Тодт считает этот аргумент разумным и готов к изменениям в системе ограничений расходов.

«После объяснения производителей нам это показалось разумным. Кто-то разрабатывает и строит детали, а другие только покупают их. Возьмите силовые установки – для покупателей они стоят $11 млн, но разработка обходится дороже. В прошлый четверг мы обсудили это с большими командами, а затем перенесли главное совещание, чтобы подумать на неделю подольше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жан Тодт
Автор Иван Матушкин

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25 июн. - 28 июн.
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