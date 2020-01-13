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Формула 1 / Новость

Тодт призвал команды не жаловаться на календарь Формулы 1

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Тодт призвал команды не жаловаться на календарь Формулы 1
Автор:
, редактор
13 янв. 2020 г., 05:05

Президент FIA посоветовал всем недовольным задуматься о людях, которые работают за 30 долларов в месяц.

Сезон-2020 станет рекордным для Формулы 1 в плане длины календаря. Впервые в чемпионате пройдут сразу 22 гонки, что вызвало недовольство у ряда представителей команд. Есть мнение, что чрезмерно длинный календарь слишком много потребует от сотрудников команд, в первую очередь от механиков, которые проводят на трассе больше времени, чем пилоты.

Однако президент FIA Жан Тодт уверен, что никому в Ф1 не следует жаловаться на обилие работы.

«Я действительно считаю, что нам, включая меня самого, повезло, что мы можем заниматься тем, что любим, – заявил Тодт. – У нас есть страсть и нам повезло. Всем в Ф1 сильно повезло. И, конечно, у нас есть обязательства.

В Ferrari я работал шесть-семь дней в неделю по 18 часов. Потому, что у меня была страсть, я хотел чего-то достичь. Если у вас любящая семья, они это поймут. Кроме того, вы ведь не всю жизнь этим занимаетесь».

Кроме того, Тодт отметил, что работа в FIA лучше показала ему привилегированное положение работников Ф1: «Я видел в жизни места, где люди получают 30 долларов в месяц, если им повезло. Об этом не надо забывать. Нам в Ф1 нельзя забывать о том, как живут другие люди. Мы должны чувствовать, что нам повезло».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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