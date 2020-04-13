Тодт отказался баллотироваться в президенты FIA на новый срок

Действующий президент FIA Жан Тодт пообещал оставить свой пост в 2021 году. Об этом француз рассказал в интервью Motorsport.com. Политик возглавляет FIA третий срок подряд: Тодт заменил в этой должности Макса Мосли в 2009 году. Затем Жана дважды переизбирали — в 2013 и 2017 году. Нынешний четырехлетний срок француза закончится в следующем году.

«Если честно, я люблю заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Мне повезло, что мне хватает на всё это сил, — заявил Тодт. — Но я не буду менять правила FIA, чтобы заполучить еще один мандат, даже если меня будут об этом просить. Я надеюсь, что нам удастся сохранить правило, по которому нельзя занимать этот пост более трех сроков».

По правилам, которые ввел Макс Мосли, а Жан Тодт не стал менять, каждый кандидат на должность главы FIA обязан заранее рассказать, кому отдаст все ключевые посты в случае победы. Еще одно правило — это обязанность заручиться письменным согласием хотя бы одного делегата с каждого континента. Делегатами являются президенты местных автомобильных клубов. В России это глава РАФ Виктор Кирьянов.

При этом делегатам запрещено ставить подпись более чем за одного кандидата. Это значит, что кандидат с административным ресурсом может заранее собрать подписи всех представителей одного материка и таким способом заблокировать выдвижение оппонента.

Этой уловкой воспользовался Жан Тодт в 2013 году: француз аккумулировал у себя все подписи и тем самым не дал своему возможному сопернику Дэвиду Уорду даже шанса выдвинуть кандидатуру. В результате Тодт выиграл выборы на безальтернативной основе.