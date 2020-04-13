Тодт отказался баллотироваться в президенты FIA на новый срок
Полномочия француза во главе Международной автомобильной федерации завершатся в 2021 году. После этого политик не будет претендовать на руководящую должность
Действующий президент FIA Жан Тодт пообещал оставить свой пост в 2021 году. Об этом француз рассказал в интервью Motorsport.com. Политик возглавляет FIA третий срок подряд: Тодт заменил в этой должности Макса Мосли в 2009 году. Затем Жана дважды переизбирали — в 2013 и 2017 году. Нынешний четырехлетний срок француза закончится в следующем году.
«Если честно, я люблю заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Мне повезло, что мне хватает на всё это сил, — заявил Тодт. — Но я не буду менять правила FIA, чтобы заполучить еще один мандат, даже если меня будут об этом просить. Я надеюсь, что нам удастся сохранить правило, по которому нельзя занимать этот пост более трех сроков».
По правилам, которые ввел Макс Мосли, а Жан Тодт не стал менять, каждый кандидат на должность главы FIA обязан заранее рассказать, кому отдаст все ключевые посты в случае победы. Еще одно правило — это обязанность заручиться письменным согласием хотя бы одного делегата с каждого континента. Делегатами являются президенты местных автомобильных клубов. В России это глава РАФ Виктор Кирьянов.
При этом делегатам запрещено ставить подпись более чем за одного кандидата. Это значит, что кандидат с административным ресурсом может заранее собрать подписи всех представителей одного материка и таким способом заблокировать выдвижение оппонента.
Этой уловкой воспользовался Жан Тодт в 2013 году: француз аккумулировал у себя все подписи и тем самым не дал своему возможному сопернику Дэвиду Уорду даже шанса выдвинуть кандидатуру. В результате Тодт выиграл выборы на безальтернативной основе.
Жан Тодт с гонщиком Ferrari Шарлем Леклером
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Жан Тодт с председателем совета директоров Формулы 1 Чейзом Кэри
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Жан Тодт с руководителем команды Формулы 1 Mercedes AMG Тото Вольффом
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Президент FIA Жан Тодт выступает перед публикой
Фотограф: Пресс-служба FIA
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жан Тодт
|Автор
|Джонатан Нобл
Тодт отказался баллотироваться в президенты FIA на новый срок
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