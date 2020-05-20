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Формула 1 / Новость

Тодт объяснил неудачи Алонсо и Феттеля в Ferrari

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Тодт объяснил неудачи Алонсо и Феттеля в Ferrari
Автор:
, редактор
20 мая 2020 г., 18:25

Экс-босс Скудерии уверен, что дело не в пилотах

Себастьян Феттель переходил в Ferrari в 2015 году в статусе преемника успехов Михаэля Шумахера. От немца ждали возвращение титулов в Маранелло, но за пять лет он лишь дважды стал вице-чемпионом. 

Феттель покинет Ferrari в конце 2020 года, но президент FIA Жан Тодт, который руководил командой во время побед Шумахера, уверен, что неудачи Скудерии – не вина Себастьяна.

«Себастьян Феттель один из самых талантливых гонщиков. Он не будет выступать за нынешнюю команду после 2020 года, но вариантов у него множество. Любому, кто его наймет, очень повезет. Он один из тех, кто может выиграть чемпионат при наличии подходящей машины.

Когда Михаэль пришел в Ferrari в 1996-м, он выиграл только три гонки. Не потому, что не был мотивирован. А потому, что машина не позволяла большего. Постепенно мы построили машину и команду, с которыми можно выигрывать. Для успеха требуется верное сочетание. Льюис Хэмилтон не был бы чемпионом без чемпионской машины. 

Мы видели результаты Алонсо, видели результаты Феттеля. Тут есть логика».

По мнению Тодта, главным отличием его Ferrari от нынешней было единство команды.

«Результат всегда можно объяснить, независимо от того хороший он или плохой, – сказал Тодт Sky Sports F1. – У нас был такой успех с Михаэлем потому, что вся команда была едина, мы поддерживали друг друга в трудные времена и в успешные. Легко быть вместе, когда все хорошо. Но хороший моряк познается в шторм. Мы во время шторма все гребли в одну сторону. Думаю, в этом и разница [между прошлой Ferrari и нынешней]».

Дополнительная информация: Люк Смит

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Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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