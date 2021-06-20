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Формула 1 Новость

Тодт о спринтах в Ф1: Я вообще не считаю их гонками

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению президента FIA, Формуле 1 не стоит увлекаться с экспериментами, так как это может повредить имиджу чемпионата

Тодт о спринтах в Ф1: Я вообще не считаю их гонками

С сезона-2021 организаторы Ф1 в качестве эксперимента заменят субботние квалификации на трех Гран При короткими 100-километровыми гонками, исход которых определит стартовую расстановку в воскресенье. 

Первый эксперимент с форматом состоится уже в июле в Сильверстоуне. В целом в паддоке осторожно оценивают новацию – многие предпочитают повременить с выводами до того момента, пока не увидят все своими глазами. Но в целом спринтов ждут с интересом.

На этом фоне контрастом прозвучали слова Жана Тодта, сказанные президентом FIA на пресс-конференции для избранных СМИ. Француз назвал идею неудачной, но при этом показал себя настоящим дипломатом.

«Для начала, я вообще не называю это гонкой, – объяснил он. – И на мне лежит часть ответственности за то, чтобы они так не именовались. Гонки для меня проходят по воскресеньям.

Если вы спросите меня, я не большой поклонник этой задумки. Мне не кажется, что она нужна Формуле 1. С другой стороны, если людям хочется что-то попробовать, это не должно вредить воскресным гонкам. 

Это просто иной способ определять стартовую расстановку на воскресенье. Провести такой эксперимент ничего не стоит. Признаюсь, мне тоже интересно посмотреть, что из этого получится. Но скажу еще раз – уверен, это не повредит воскресенью.

Кто-то говорит, что такой формат сделает субботу более интересной, чем воскресенье. Но как по мне, вся эта история едва ли сможет повредить имиджу и состоятельности чемпионата».

По итогам субботнего спринта трое лучших пилотов получат дополнительные очки по системе 3-2-1.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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