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Формула 1 Новости

Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю

Экс-глава Скудерии признался, что продолжает пересматривать старые гонки с участием семикратного чемпиона

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Тодт о Шумахере: Я не скучаю по Михаэлю
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Вот уже девять лет Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии после удара головой о камень при падении на горнолыжном склоне. Его семья тщательно оберегает семикратного чемпиона от внимания публики, допуская к нему только самых близких людей. Среди немногих публичных фигур, кто посещает Шумахера, есть Жан Тодт, бывший руководитель Скудерии, который, уйдя из команды, долгие годы возглавлял FIA.

В разговоре с телеканалом RTL Тодт ответил на вопрос о том, скучает ли он сейчас по бывшему гонщику.

«Я не скучаю по Михаэлю, так как продолжаю с ним видеться, – сказал Тодт. – И, сказать по правде, я смотрю гонки с ним. Если мне чего и не хватает, так это тех дней, когда мы работали вместе.

Михаэль всегда был для меня очень близким человеком. И теперь я сблизился с его семьей, с Миком, Джиной, и, конечно, с его женой Кориной. Она очень ответственная, надежная верная женщина. Только в трудные времена видишь настоящее лицо человека.

Что касается Михаэля, то я всегда восхищался его стойкостью. Иногда деньги меняют людей, но это определенно не его случай».

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