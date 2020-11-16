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Формула 1 / Новость

Тодт о Шумахере: Мы часто видимся, он внимательно следит за карьерой Мика

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Тодт о Шумахере: Мы часто видимся, он внимательно следит за карьерой Мика
Автор:
, Ответственный редактор

Президента FIA вновь попросили поделиться новостями о состоянии семикратного чемпиона Ф1

Скоро исполнится семь лет со дня падения Михаэля Шумареха на альпийском горнолыжном склоне – дня, который разделил всю жизнь великого немца на «до» и «после».

Болельщики уже свыклись с тем, что Михаэль продолжает борьбу за жизнь вдали от посторонних глаз, а его окружение не допускает даже малейшей утечки информации о том, что с ним происходит. Тех же, кто пробует выдумать что-то от себя, обычно преследуют в судебном порядке.

Президент FIA Жан Тодт остается одним из немногих, кто имеет возможность навещать Михаэля. Потому неудивительно, что бывшего босса Ferrari часто спрашивают о том, что происходит с Шумахером. В очередной раз разговор об этом зашел в интервью на радио RTL.

«Знаете, на этот вопрос мне приходится отвечасть с невероятной регулярностью, – признался Тодт. – Я часто вижу Михаэля, очень часто. Раз или два в месяц. И мой ответ всегда одинаков: он продолжает сражение, и мы может только пожелать ему и его семье, чтобы все менялось к лучшему». 

Говоря о том, как сказались на Михаэле события последнего времени, когда к долгой изоляции добавился коронавирусный карантин, президент FIA ответил: «Вообще никак. У него отличные условия. Он находится там, где ему комфортно».

При этом, по словам Тодта, Шумахер внимательно наблюдает за карьерой своего сына Мика, нынешнего лидера Формулы 2. 

«Конечно, он следит за Миком, – заверил француз. – Тот сейчас в Формуле 2, а в следующем году, вероятно, будет в Ф1. Это примечательный вызов, всем будет интересно увидеть еще одного Шумахера в главной гоночной категории».

Сезон Формулы 2 финиширует сдвоенным этапом в Бахрейне в конце ноября и начале декабря.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Жан Тодт , Мик Шумахер
Автор Александр Кабановский

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