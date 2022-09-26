Тодт о Леклере: Он уже чемпион, но чего-то ему не хватает
Экс-президент FIA поделился мнением о главных героях современной Формулы 1
Жан Тодт провел максимально возможные три срока в кресле главы Международной автомобильной федерации и в конце 2021 года сдал мандат, став почетным президентом.
Сейчас французу 76 лет, но он продолжает следить за событиями в спортивном мире, а недавно по приглашению Gazzetta dello Sport приехал на спортивный фестиваль в Тренто.
Там Жана попросили оценить лидеров нынешней Формулы 1. Тодт начал с Шарля Леклера, которого хорошо знает – ведь менеджером лидера Ferrari является его сын Николя.
«Шарль – уже великий чемпион, – сказал экс-президент. – Однако ему по-прежнему чего-то не хватает. Я очень надеюсь, что он уже скоро сможет найти это недостающее».
Интервьюер попробовал уточнить, что именно Тодт имеет в виду, но тот лишь повторил: «Ему чего-то не хватает».
Говоря о проблемах Ferrari в нынешнем сезоне, Жан добавил: «В какой-то момент у них была самая лучшая машина. Но они упустили столько возможностей… Я говорю о тактических просчетах, неудачных моментах выезда машины безопасности, поломках. Каждый эпизод чего-то им стоил.
И сейчас им надо сделать так, чтобы избежать повторения таких историй. Никогда ничего не оставлять на волю случая. Если сделать так, чтобы ничего не принимать как данность, то у вас есть все необходимое для чемпионства».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Алессио Моргезе
«Даже исключительному пилоту для побед нужна техника»
Макса Ферстаппена Жан сравнил с Михаэлем Шумахером, вместе с которым работал в Ferrari в начале 2000-х – тот период стал невероятно успешным для команды и немецкого гонщика.
«Я отлично знаю Михаэля, но не могу сказать того же про Макса, – объяснил француз. – Но они похожи в том, что оба очень целеустремленные и агрессивные.
Вне трассы Михаэль оставался прекрасным человеком. Про Макса мне известно меньше, так что судить не берусь. Но я вижу, что он полностью концентрируется на гонках, и это правильно.
Кроме того, оба имели возможность выступать на отличных машинах. Для побед в Ф1 любому гонщику, каким бы исключительным он ни был, нужна конкурентоспособная техника».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Вольф заподозрил возрождение альянса Red Bull с Porsche
Alpine отобрала шесть кандидатов на место в сезоне-2023
Самое важное:
Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м
Глава Red Bull Racing поделился весьма любопытными мыслями о том, как смена регламента повлияла на Формулу 1
Чемпион Ф1 попробовал избраться в итальянский сенат, но проиграл выборы
Эмерсон Фиттипальди не прошел в главный законодательный орган Италии, несмотря на поддержку популярного политика Джорджи Мелони
СМИ: зарплата Пиастри в McLaren будет в 40 раз меньше, чем у Норриса
Австралийским журналистам удалось разузнать, сколько их молодому соотечественнику заплатят за дебютный сезон
Alpine отобрала шесть кандидатов на место в сезоне-2023
По словам главы одноименной компании Лорана Росси, изначально в списке было 14 фамилий, но теперь претендентов стало меньше