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Формула 1 Новость

Тодт о Леклере: Он уже чемпион, но чего-то ему не хватает

Экс-президент FIA поделился мнением о главных героях современной Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Тодт о Леклере: Он уже чемпион, но чего-то ему не хватает
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Жан Тодт провел максимально возможные три срока в кресле главы Международной автомобильной федерации и в конце 2021 года сдал мандат, став почетным президентом.

Сейчас французу 76 лет, но он продолжает следить за событиями в спортивном мире, а недавно по приглашению Gazzetta dello Sport приехал на спортивный фестиваль в Тренто.

Там Жана попросили оценить лидеров нынешней Формулы 1. Тодт начал с Шарля Леклера, которого хорошо знает – ведь менеджером лидера Ferrari является его сын Николя.

«Шарль – уже великий чемпион, – сказал экс-президент. – Однако ему по-прежнему чего-то не хватает. Я очень надеюсь, что он уже скоро сможет найти это недостающее». 

Интервьюер попробовал уточнить, что именно Тодт имеет в виду, но тот лишь повторил: «Ему чего-то не хватает».

Говоря о проблемах Ferrari в нынешнем сезоне, Жан добавил: «В какой-то момент у них была самая лучшая машина. Но они упустили столько возможностей… Я говорю о тактических просчетах, неудачных моментах выезда машины безопасности, поломках. Каждый эпизод чего-то им стоил. 

И сейчас им надо сделать так, чтобы избежать повторения таких историй. Никогда ничего не оставлять на волю случая. Если сделать так, чтобы ничего не принимать как данность, то у вас есть все необходимое для чемпионства».

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Фото: Алессио Моргезе

«Даже исключительному пилоту для побед нужна техника»

Макса Ферстаппена Жан сравнил с Михаэлем Шумахером, вместе с которым работал в Ferrari в начале 2000-х – тот период стал невероятно успешным для команды и немецкого гонщика. 

«Я отлично знаю Михаэля, но не могу сказать того же про Макса, – объяснил француз. – Но они похожи в том, что оба очень целеустремленные и агрессивные. 

Вне трассы Михаэль оставался прекрасным человеком. Про Макса мне известно меньше, так что судить не берусь. Но я вижу, что он полностью концентрируется на гонках, и это правильно. 

Кроме того, оба имели возможность выступать на отличных машинах. Для побед в Ф1 любому гонщику, каким бы исключительным он ни был, нужна конкурентоспособная техника». 

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