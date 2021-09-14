Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Формула 1 уже дважды по ходу нынешнего сезона провела эксперимент со спринтерскими гонками – сначала в Сильверстоуне, затем в Монце. Третья и финальная проверка необычного формата намечена на Гран При Бразилии.

Пока нельзя сказать, что идея получила явно позитивный или явно негативный отклик среди болельщиков гонок. Боссы спорта считают реакцию скорее положительной, а вот президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт указал на явный просчет при выборе формата уик-энда.

По его словам, субботняя утренняя тренировка в условиях запрета на изменение конфигурации машин после квалификации не имеет смысла ни для команд, ни для зрителей.

«Этот момент оставляет меня в некотором недоумении, – признался Тодт в Монце на медиа-сессии для итальянских СМИ. – Что именно происходит в субботу между полуднем и 13:00?

Этот час тренировки не понятен ни публике, ни медиа. Командам он нужен разве что для того, чтобы собрать информацию о работе шин. А с точки зрения шоу он вообще не имеет смысла».

Схожую точку зрения выразил и победитель Гран При Даниэль Риккардо, хотя в его случае аргументация оказалась иной.

«Не уверен, что эта тренировка очень нужна, – сказал австралиец. – Возможно даже, что мы получаем слишком много данных, из-за чего гонки становятся более предсказуемыми.

Мне известно про необходимое время телетрансляций, но с точки зрения интересной гонки субботняя сессия, возможно, даже вредит, потому что мы узнаём слишком много. Пожалуй, это стоит поменять».

При этом Тодт назвал вполне приемлемым подход с двухступенчатым формированием решетки на главную гонку, который нравится далеко не всем.

«Это эволюция соревнований, – объяснил француз. – Решетка определяется по итогам спринтерской квалификации. Мы получаем дополнительную гонку в субботу, что делает еще более важной пятничную квалификацию.

Важнее всего, что главным днем остается воскресенье. В этом отношении не должно быть никаких сомнений».

Президент FIA добавил, что говорить о корректировке экспериментального формата, о чем недавно упоминал руководитель Ф1 Стефано Доменикали, можно будет только после анализа всех трех уик-эндов 2021 года.

«Пока ничего не решено, – сказал Тодт. – Мы изучим обратную связь и все отзывы после Монцы и "Интерлагоса"».