Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце Следующая / Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Формула 1 Новости

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Франко Нуньес
, ответственный редактор

По словам президента FIA, в случае двух гонок за уик-энд субботняя утренняя тренировка просто лишена смысла.

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Формула 1 уже дважды по ходу нынешнего сезона провела эксперимент со спринтерскими гонками – сначала в Сильверстоуне, затем в Монце. Третья и финальная проверка необычного формата намечена на Гран При Бразилии. 

Пока нельзя сказать, что идея получила явно позитивный или явно негативный отклик среди болельщиков гонок. Боссы спорта считают реакцию скорее положительной, а вот президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт указал на явный просчет при выборе формата уик-энда. 

По его словам, субботняя утренняя тренировка в условиях запрета на изменение конфигурации машин после квалификации не имеет смысла ни для команд, ни для зрителей. 

«Этот момент оставляет меня в некотором недоумении, – признался Тодт в Монце на медиа-сессии для итальянских СМИ. – Что именно происходит в субботу между полуднем и 13:00?

Этот час тренировки не понятен ни публике, ни медиа. Командам он нужен разве что для того, чтобы собрать информацию о работе шин. А с точки зрения шоу он вообще не имеет смысла».

Схожую точку зрения выразил и победитель Гран При Даниэль Риккардо, хотя в его случае аргументация оказалась иной. 

«Не уверен, что эта тренировка очень нужна, – сказал австралиец. – Возможно даже, что мы получаем слишком много данных, из-за чего гонки становятся более предсказуемыми. 

Мне известно про необходимое время телетрансляций, но с точки зрения интересной гонки субботняя сессия, возможно, даже вредит, потому что мы узнаём слишком много. Пожалуй, это стоит поменять».

При этом Тодт назвал вполне приемлемым подход с двухступенчатым формированием решетки на главную гонку, который нравится далеко не всем. 

«Это эволюция соревнований, – объяснил француз. – Решетка определяется по итогам спринтерской квалификации. Мы получаем дополнительную гонку в субботу, что делает еще более важной пятничную квалификацию. 

Важнее всего, что главным днем остается воскресенье. В этом отношении не должно быть никаких сомнений». 

Президент FIA добавил, что говорить о корректировке экспериментального формата, о чем недавно упоминал руководитель Ф1 Стефано Доменикали, можно будет только после анализа всех трех уик-эндов 2021 года. 

«Пока ничего не решено, – сказал Тодт. – Мы изучим обратную связь и все отзывы после Монцы и "Интерлагоса"».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Предыдущая новость

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Следующая новость

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

2 ч
2
Формула 1

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

28 мин
3
Формула 1

Штраф Ферстаппена навел Red Bull на мысль о замене его мотора в Сочи

5 ч
4
Формула 1

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1

5 ч
5
Формула 1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

1 ч
Самое важное:
Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Формула 1

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

28мин
Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При
Формула 1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

1 ч
Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце
Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

2 ч
Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine
Формула 1

Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine

3 ч
«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1
Формула 1

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот» Гран При Италии
Формула 1

Новая фабрика Aston Martin станет «базой McLaren наоборот»

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса Гран При Италии
Формула 1

FIA опровергла слова Red Bull про штраф Переса

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса Гран При Италии
Формула 1

Риккардо: Я бы выиграл и без аварии Макса и Льюиса

Больше от
Жан Тодт
Кто сменит Тодта на посту президента FIA? Главный кандидат уже известен
Общая информация

Кто сменит Тодта на посту президента FIA? Главный кандидат уже известен

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять
Формула 1

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

Тодт о Шумахере: Мы часто видимся, он внимательно следит за карьерой Мика
Формула 1

Тодт о Шумахере: Мы часто видимся, он внимательно следит за карьерой Мика

Самое читаемое Сегодня

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце
Формула 1 Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

Штраф Ферстаппена навел Red Bull на мысль о замене его мотора в Сочи
Формула 1 Формула 1

Штраф Ферстаппена навел Red Bull на мысль о замене его мотора в Сочи

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1
Формула 1 Формула 1

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При
Формула 1 Формула 1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1

Авария Ферстаппена и Хэмилтона поссорила бывших пилотов Ф1

Гран При Италии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Италии: пять быстрых выводов

Самое важное:

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Формула 1 Формула 1

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При
Формула 1 Формула 1

Тодт нашел слабое место в формате спринтерских Гран При

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце
Формула 1 Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine
Формула 1 Формула 1

Квят проведет тесты 18-дюймовых шин за рулем Alpine

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.