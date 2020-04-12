Тодт нашел неожиданное препятствие для сезона-2020 в Формуле 1

«Завоевать интерес публики – это задача, которую нам только предстоит решить». Так президент FIA Жан Тодт ответил на вопрос Motorsport.com о том, что будет с гонками Формулы 1 после завершения пандемии. Политик указал на неожиданное обстоятельство, которое может помешать возобновить сезон-2020. Это нежелание болельщиков приходить на гонки.

«Захотят ли люди приезжать на Гран При, когда все это закончится? – сказал Тодт. – Захотят ли они приходить хоть на какие-нибудь спортивные соревнования? А в театр? В ресторан? В кино? Нам предстоит все начать заново».

Посещаемость гонок и заполненность трибун являются важным фактором для организаторов Гран При, так как это единственный источник заработка для устроителей гонок. Все доходы от спонсоров и телетрансляций обычно забирает Формула 1. В таких условиях промоутеры могут рассчитывать только на деньги, которые заработают, продавая билеты. И если билеты никто не купит, бюджеты Гран При уйдут в минус.

Жан Тодт предупредил, что в соответствии с этой логикой многие организаторы Гран При могут не захотеть принимать у себя Формулу 1. А это уже ставит под сомнение саму возможность сезона-2020. «Кто-то согласится устроить гонку без проблем, а кто-то скажет: «Нет, я не стану проводить Гран При», – допустил Тодт. – Все-таки, гонка – это праздник. И мы можем оказаться в ситуации, когда нам нечего будет праздновать».