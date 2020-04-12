Тодт нашел неожиданное препятствие для сезона-2020 в Формуле 1
Гоночные болельщики могут не захотеть приезжать на Гран При после пандемии коронавируса. На это указала президент FIA. По мнению Жана Тодта, это обстоятельство может стать угрозой для гонок, запланированных на 2020 год
«Завоевать интерес публики – это задача, которую нам только предстоит решить». Так президент FIA Жан Тодт ответил на вопрос Motorsport.com о том, что будет с гонками Формулы 1 после завершения пандемии. Политик указал на неожиданное обстоятельство, которое может помешать возобновить сезон-2020. Это нежелание болельщиков приходить на гонки.
«Захотят ли люди приезжать на Гран При, когда все это закончится? – сказал Тодт. – Захотят ли они приходить хоть на какие-нибудь спортивные соревнования? А в театр? В ресторан? В кино? Нам предстоит все начать заново».
Посещаемость гонок и заполненность трибун являются важным фактором для организаторов Гран При, так как это единственный источник заработка для устроителей гонок. Все доходы от спонсоров и телетрансляций обычно забирает Формула 1. В таких условиях промоутеры могут рассчитывать только на деньги, которые заработают, продавая билеты. И если билеты никто не купит, бюджеты Гран При уйдут в минус.
Жан Тодт предупредил, что в соответствии с этой логикой многие организаторы Гран При могут не захотеть принимать у себя Формулу 1. А это уже ставит под сомнение саму возможность сезона-2020. «Кто-то согласится устроить гонку без проблем, а кто-то скажет: «Нет, я не стану проводить Гран При», – допустил Тодт. – Все-таки, гонка – это праздник. И мы можем оказаться в ситуации, когда нам нечего будет праздновать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл
Тодт нашел неожиданное препятствие для сезона-2020 в Формуле 1
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