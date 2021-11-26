Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым
Формула 1 Новости

Тодт: Макс похож на Кими, а не на Льюиса

Автор:
, редактор

Президент FIA не видит у Макса тяги к социальной активности Льюиса

Тодт: Макс похож на Кими, а не на Льюиса

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон в последние годы активно участвует в различных социальных акциях, выступая за права меньшинств. При этом, пилот Mercedes не теряет страсть к гонкам и продолжает выигрывать титулы.

Президент FIA Жан Тодт отметил, что не всегда бывает согласен с Хэмилтоном, но поддерживает его активность.

«Мне нравится Льюис, – сказал Тодт Racing News 365. – Я восхищен тем, как он остается таким хорошим пилотом столь долгое время. Конечно, этого легче добиться, когда выступаешь за лучшую команду на лучшей машине, но он сохраняет в себе страсть.

Здорово, что он постоянно вовлечен в социальную активность. Конечно, я не всегда согласен с акциями, в которых он участвует, но он во что-то верит и я это уважаю. Иногда мне кажется, что он мог бы поступить иначе, но я уважаю то, как он хочет поучаствовать в каждом вопросе».

Тодт отметил, что социальная активность отличает Хэмилтона от главного соперника по чемпионату Макса Ферстаппена:

«Макс совсем другой. Он скорее похож на Кими Райкконена. Очень прямой и невероятно талантливый. Он сосредоточен на другом».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым
Предыдущая новость

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым
Формула 1

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису Гран При Катара
Формула 1

Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису

Маси оправдал медлительность судей в Катаре Гран При Катара
Формула 1

Маси оправдал медлительность судей в Катаре

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Райкконен и Джовинацци поедут на поврежденных днищах в Катаре Гран При Катара
Формула 1

Райкконен и Джовинацци поедут на поврежденных днищах в Катаре

«На машине будет побыстрее». Кими отказался от прогулки по трассе Гран При Катара
Формула 1

«На машине будет побыстрее». Кими отказался от прогулки по трассе

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Тодт: Макс похож на Кими, а не на Льюиса
Формула 1 Формула 1

Тодт: Макс похож на Кими, а не на Льюиса

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым
Формула 1 Формула 1

Масса: До 2018-го Ферстаппен был незрелым

Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису
Формула 1 Формула 1

Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису

Технический анализ: какой будет подвеска машин Ф1 в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: какой будет подвеска машин Ф1 в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.