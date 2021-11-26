Тодт: Макс похож на Кими, а не на Льюиса

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон в последние годы активно участвует в различных социальных акциях, выступая за права меньшинств. При этом, пилот Mercedes не теряет страсть к гонкам и продолжает выигрывать титулы.

Президент FIA Жан Тодт отметил, что не всегда бывает согласен с Хэмилтоном, но поддерживает его активность.

«Мне нравится Льюис, – сказал Тодт Racing News 365. – Я восхищен тем, как он остается таким хорошим пилотом столь долгое время. Конечно, этого легче добиться, когда выступаешь за лучшую команду на лучшей машине, но он сохраняет в себе страсть.

Здорово, что он постоянно вовлечен в социальную активность. Конечно, я не всегда согласен с акциями, в которых он участвует, но он во что-то верит и я это уважаю. Иногда мне кажется, что он мог бы поступить иначе, но я уважаю то, как он хочет поучаствовать в каждом вопросе».

Тодт отметил, что социальная активность отличает Хэмилтона от главного соперника по чемпионату Макса Ферстаппена:

«Макс совсем другой. Он скорее похож на Кими Райкконена. Очень прямой и невероятно талантливый. Он сосредоточен на другом».