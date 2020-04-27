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Тодт: Формула 1 рискует превратиться в Формулу 2 Плюс

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Тодт: Формула 1 рискует превратиться в Формулу 2 Плюс
Автор:
, Главный редактор
27 апр. 2020 г., 12:35

По просьбе журналистов президент FIA обрисовал будущее Формулы 1 в случае, если чемпионат этого года так и не состоится

Хотя о начале сезона Формулы 1 в Австрии в первые выходные июля говорят с день ото дня возрастающей уверенностью, некоторые наблюдатели по-прежнему рассматривают наиболее пессимистичные варианты. В частности, обозреватель немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт попытался понять, что случится с чемпионатом мира, если в этом году так и не удастся провести ни одной гонки. И поинтересовался мнением на этот счет президента FIA Жана Тодта.

«В этой ситуации важные вопросы надо будет задать организаторам чемпионата, – ответил функционер. – А им придется чуть ли не с нуля создать новую концепцию Формулы 1. Если все пойдет по наихудшему сценарию, мы можем забыть о той Формуле 1, которую знаем сейчас. К примеру, будет ограничение бюджетов в 50 млн долларов на год – и никаких существующих сейчас исключений. В этих условиях от нынешней Формулы 1 останется только название. А на деле она будет эдакой Формулой 2 Плюс».

Журналист, в свою очередь, не увидел в нарисованной Тодтом картине ничего ужасающего. По мнению Шмидта, 50-ти миллионов в год вполне достаточно для выступлений двумя машинами в чемпионате мира – а резкое уменьшение расходов поспособствовало бы появлению в Формуле 1 новых команд.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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