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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Президент FIA озвучил планы созвать в октябре Комиссию Формулы 1 для обсуждения и пересмотра регламента, чтобы не допустить повторения событий Гран При Бельгии

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Всеобщее недовольство событиями минувшего уик-энда, когда гонкой Формулы 1 назвали несколько кругов позади машины безопасности, подтолкнуло больших боссов спорта к действию. 

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт опубликовал в социальных сетях заявление о намерении обсудить эту ситуацию – для этого выбрана запланированная на октябрь встреча Комиссии Ф1.

«FIA совместно с Формулой 1 и командами внимательно изучит регламент и выяснит, как его можно улучшить на будущее, – написал Тодт. – Предложения, включая вопрос начисления очков, будут вынесены на обсуждение ближайшего заседания Комиссии Ф1 5 октября». 

Комиссия Формулы 1 является одним из ключевых руководящих органов спорта. Она состоит из представителей команд, федерации и Liberty Media. Принятые ей решения выносятся на утверждением Всемирным советом где почти всегда получают одобрение.

После недавней смены формата у каждой из команд есть в Комиссии по одному голосу, FIA и держатель коммерческих прав имеют по 10. Для внесения изменений в правила текущего сезона необходимо собрать 28 голосов, следующего – 26.

Наиболее вероятными выглядят правки в отношении гонок, где участники провели всю дистанцию за машиной безопасности, как в Спа – за них вообще не будут начислять очки.

Тодт дал понять, что в FIA сделали все возможное, чтобы избежать такого сценария в Бельгии, но из-за погоды найти иное решение оказалось невозможно.

«Прошедший Гран При Бельгии стал особым вызовом для чемпионата Ф1, – написал президент. – Прогноз погоды, обещавший "окно" с условиями, возможными для проведения гонки, не подтвердился.

Новый прогноз обещал другое такое "окно" позже по ходу дня, во время которого была предпринята попытка дать старт. Но вскоре после этого условия стали резко ухудшаться. 

Из-за недостаточной видимости, ставшей следствием поднятых машинами брызг, мы не имели возможности провести гонку в условиях, достаточно безопасных для пилотов, судей и храбрых зрителей, которые несколько часов ждали гонки. Я приношу им свои извинения. Все это будет изучено владельцами чемпионата.

Судьи FIA, опираясь на требования Международного спортивного Кодекса, остановили соревнования, чтобы дать больше времени и повысить вероятность увидеть гонку.

Несмотря на эти усилия, дать рестарт после нескольких кругов за машиной безопасности оказалось невозможно. Все требования действующего регламента были выполнены».

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