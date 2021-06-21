В 2021 году календарь Больших Призов пополнился новым этапом на трассе в Джидде. Нашлись те, кто раскритиковал эту идею из-за вопросов с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии. Прежде те же голоса звучали и в отношении других гонок: в Бахрейне, Китае и даже России.

По словам Жана Тодта, смотреть на ситуацию подобным образом неверно. Француз рассказал, что работа в ООН дала ему возможность пообщаться с ведущими экспертами в области прав человека – после чего он пришел к выводу, что подобные проекты, напротив, очень полезны.

«Для меня этот вопрос всегда был очень важным, – рассказал Жан на медиа-сессии для избранных СМИ по ходу Гран При Франции. – Я уже пять лет участвую в работе ООН, будучи специальным посланником Генерального секретаря по вопросам безопасности на дорогах.

В состав нашего Высшего совета входит Майкл Эллисон, бывший верховный комиссар по правам человека. Там есть Мишель Башеле, которая сейчас занимает этот пост. Есть Филиппо Гранди, комиссар по делам беженцев. Так что я нахожусь в привилегированном положении, имея возможность общаться с ними по этим вопросам.

Вчера ко мне приезжал Стефано [Доменикали, глава Ф1]. Мы беседовали с Жаком Тубоном, бывшим министром юстиции, который до прошлого года занимался правами человека во Франции. И тоже обсуждали эту тему.

Все поддерживают идею проведения гонок по всему миру. Мы же говорим о спорте. Я обсуждал эти вопросы и в Олимпийском комитете с [его руководителем] Томасом Бахом. У них есть схожие сложности. И мы пришли к ясному заключению, что спорт должен быть вне политики».

При этом президент FIA добавил, что федерация, тем не менее, имеет право вето, если будет не согласна с какими-то решениями Формулы 1 и Liberty Media.

«Кто формирует календарь? – спросил он. – Держатель коммерческих прав. Но было бы неправильно говорить, что это исключительно их дело. Мы можем сказать им, что в какие-то места ездить не стоит. И они последуют нашим советам.

В любом случае, любой календарь сначала попадает ко мне, а потом ко Всемирному совету, который его утверждает. Я не вспомню ситуаций, когда хоть кто-то возражал против каких-то этапов. Все решения, где именно проводить гонки, мы утверждаем совместно».