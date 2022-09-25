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Формула 1 Новости

Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла

Пилот Mercedes предпочел закончить сезон на четвертом месте

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Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла
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Джордж Расселл в этом году дебютировал в команде Mercedes и во-первых до сих пор по очкам превосходит своего опытного напарника, семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, а во-вторых показывает удивительную стабильность в выступлениях.

При этом Расселл пока не одержал ни одной победы и признался, что готов пожертвовать местом в общем зачете ради верхней ступени подиума.

«Никто не помнит тех, кто стал вице-чемпионами, – сказал Расселл о тех, кто финиширует в чемпионате на втором месте. – Если бы мне предложили на выбор закончить сезон, скажем, четвертым, но выиграть хоть одну гонку или не одержать побед вовсе, но стать вице-чемпионом, то я предпочел бы выиграть Гран При.

Команда поддерживает мою позицию. Конечно, мы бы хотели опередить Ferrari в Кубке конструкторов, но я здесь не для того, чтобы становиться вторым, а для того, чтобы побеждать, и команда меня поддерживает».

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