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Формула 1 / Гран При США / Аналитика

Титул Хэмилтона на Гран При США: все расклады

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Титул Хэмилтона на Гран При США: все расклады
Автор:
1 нояб. 2019 г., 18:17

Несмотря на победу в Мексике, коронация Льюса была отложена как минимум до Гран При США. Правда, чтобы взять шестой титул уже в ближайшее воскресенье, ему при некоторых раскладах даже не обязательно финишировать в гонке.

Валттери Боттас уже давно остается единственным гонщиком, который хоть как-то может помешать своему напарнику по Mercedes взять очередной титул.

Перед стартом Гран При США их разделяет 74 очка при том, что в двух последних гонках будет разыграно 52 балла (с учетом бонусов за быстрый круг).

Чтобы досрочно стать чемпионом, в Техасе Льюису будет достаточно финишировать на восьмом месте или выше при любом результате Боттаса – даже если финн выиграет гонку и получит один балл за быстрый круг.

Вообще Льюис может взять титул даже после схода с дистанции. Однако для этого нужно, чтобы Валттери не стал победителем. У финна же остается одна надежда – выиграть самому и надеяться, что Хэмилтон не попадет в восьмерку. Проблема лишь в том, что из восьми выступлений на Гран При США лидер нынешнего сезона во всех случаях добирался до финиша, одержал шесть побед, один раз стал третьим и один – четвертым.

Хэмилтон станет чемпионом в следующих случаях:

Результат Боттаса

Результат Хэмилтона

1 место

8  место

1 место

9 место + лучший круг

2 место и ниже

любой исход гонки
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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