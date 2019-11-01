Титул Хэмилтона на Гран При США: все расклады

Валттери Боттас уже давно остается единственным гонщиком, который хоть как-то может помешать своему напарнику по Mercedes взять очередной титул.

Перед стартом Гран При США их разделяет 74 очка при том, что в двух последних гонках будет разыграно 52 балла (с учетом бонусов за быстрый круг).

Чтобы досрочно стать чемпионом, в Техасе Льюису будет достаточно финишировать на восьмом месте или выше при любом результате Боттаса – даже если финн выиграет гонку и получит один балл за быстрый круг.

Вообще Льюис может взять титул даже после схода с дистанции. Однако для этого нужно, чтобы Валттери не стал победителем. У финна же остается одна надежда – выиграть самому и надеяться, что Хэмилтон не попадет в восьмерку. Проблема лишь в том, что из восьми выступлений на Гран При США лидер нынешнего сезона во всех случаях добирался до финиша, одержал шесть побед, один раз стал третьим и один – четвертым.

Хэмилтон станет чемпионом в следующих случаях: