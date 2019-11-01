Титул Хэмилтона на Гран При США: все расклады
Несмотря на победу в Мексике, коронация Льюса была отложена как минимум до Гран При США. Правда, чтобы взять шестой титул уже в ближайшее воскресенье, ему при некоторых раскладах даже не обязательно финишировать в гонке.
Валттери Боттас уже давно остается единственным гонщиком, который хоть как-то может помешать своему напарнику по Mercedes взять очередной титул.
Перед стартом Гран При США их разделяет 74 очка при том, что в двух последних гонках будет разыграно 52 балла (с учетом бонусов за быстрый круг).
Чтобы досрочно стать чемпионом, в Техасе Льюису будет достаточно финишировать на восьмом месте или выше при любом результате Боттаса – даже если финн выиграет гонку и получит один балл за быстрый круг.
Вообще Льюис может взять титул даже после схода с дистанции. Однако для этого нужно, чтобы Валттери не стал победителем. У финна же остается одна надежда – выиграть самому и надеяться, что Хэмилтон не попадет в восьмерку. Проблема лишь в том, что из восьми выступлений на Гран При США лидер нынешнего сезона во всех случаях добирался до финиша, одержал шесть побед, один раз стал третьим и один – четвертым.
Хэмилтон станет чемпионом в следующих случаях:
|
Результат Боттаса
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Результат Хэмилтона
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1 место
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8 место
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1 место
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9 место + лучший круг
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2 место и ниже
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любой исход гонки
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Титул Хэмилтона на Гран При США: все расклады
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