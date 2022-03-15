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Формула 1 Новости

Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года

Новые шины способны восстанавливать свои свойства, если замедлиться на полсекунды с круга

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Тише едешь – быстрее будешь. В Pirelli раскрыли лайфхак 2022 года
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Похоже, в 2022 году в Формуле 1 мы увидим примеры новой тактической борьбы, связанной с контролем над резиной. Если шины в прошлых сезонах с каждым кругом лишь деградировали, то новая 18-дюймовая резина проявляет способность к регенерации своих свойств. Для этого достаточно лишь слегка остудить шины, и тогда пилот получает преимущество, заявил представитель шинной компании в Ф1 Марио Изола.

«Степень деградации шин отныне не такая, как была раньше, – сказал Изола после тестов в Бахрейне. – Еще на начальных тестах 18-дюймовой резины мы попросили команды, чтобы их пилоты ехали на пределе, не стараясь беречь шины, потом проезжали медленный круг и снова выжимали максимум. Уже тогда мы убедились, что новые шины способны восстанавливать сцепные свойства.

Теперь команды и сами убедились, что сцепление восстанавливается. Не все, но некоторые гонщики повторили эту процедуру в Бахрейне и подтвердили, что когда шины после быстрого круга остывают, их свойства возвращаются.

Причем достаточно сбавить темп на полсекунды, просто перестать атаковать на полную, и шины восстановятся. Например, если у вас возникает снос передних колес, то достаточно проехать следующий круг чуть медленнее и вы снова можете атаковать».

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