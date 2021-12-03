Типичный Кими: Не собираюсь смотреть все гонки 2022 года

Кими Райкконен покидает Формулу 1 в конце этого сезона. Хотя ему еще предстоит провести две гонки, команда уже устроила для него у себя на базе прощальную церемонию. А журналисты теперь спрашивают Райкконена о том, планирует ли он смотреть гонки Формулы 1 в следующем году.

«Я точно не собираюсь смотреть все 23 гонки, – заявил Райкконен. – Но некоторые наверняка посмотрю, хотя и не обещаю, что целиком. Точно не стану отказываться от чего-то интересного, только чтобы посмотреть гонку в прямом эфире».

Несмотря на то, что форма Alfa Romeo вряд ли позволит Райкконену бороться с лидерами в ближайших гонках, ему есть к чему стремиться. Сейчас Райкконен делит с Себастьяном Феттелем второе место по числу обгонов в сезоне, и оба уступают всего один обгон Фернандо Алонсо. И Кими пообещал побороться за то, чтобы по итогам года совершить больше всех обгонов.

«Не знаю, может мне стоит последним вступить в эту борьбу? Будет считаться обгоном, если я позволю кому-то себя обогнать и тут же вновь верну позицию? В общем, вы все сами увидите. Но мы точно постараемся», – сказал пилот Alfa Romeo.

Наконец, Райкконена спросили, почему в Джидде, как и в Лосаиле, его не видели на прогулке по трассе и намекнули, что это возможно из-за длины трека, которая превышает шесть километров.

«Да, длина трассы является дополнительной причиной, чтобы не совершать прогулку, – рассмеялся Кими. – Я и так предпочитаю делать это на велосипеде, ну или недавно я раздобыл электроскутер. Но на прошлой гонке я вообще от этого отказался. Посмотрим, может еще и пройдусь здесь».

Читайте также: Эрвин Ягги