Типичный Кими: Как писать в саду, плевать на Ф1 и хотеть стать собакой

В конце 2021 года Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле 1 – после того как стартовал в чемпионате в рекордных 349 Гран При. Чемпиона 2007 года всегда знали как «правдоруба», который может запросто отказаться придумывать ответы на вопросы, если по сути ответить ему нечего.

Возможно, единственное, что сдерживало Райкконена от еще большего откровения в прошлом – это обязательства перед командой. Теперь он дал очень честное (и в целом типичное для себя) интервью немецкому таблойду Bild.

Журналист решил первым делом спросить Райкконена об эпизоде из биографии финна, где тот говорил, что в юности ему часто доводилось выходить в сад по нужде.

«Я не назову вам конкретный день, но последний раз это было не так давно, – признался Райкконен. – Для меня это нормально. В детстве в доме моих родителей просто не было туалета. Куда еще мне было идти? Ну и привычка у меня осталась. Я не считаю это недостатком. Если приспичило – то надо».

Само собой, Райкконена попытались разговорить на тему эмоций от завершения карьеры.

«По правде сказать, во всей Формуле 1 единственное, что мне нравилось – это гоняться, – заявил Райкконен. – Так что, собственно в паддоке мне делать больше нечего. Ф1 никогда не была моей жизнью. Всегда были вещи, которые важнее. У меня не было возможности уйти раньше, но сейчас у меня есть чем заняться вместо того, чтобы сидеть в самолетных креслах по пути от Гран При к Гран При и спать в отелях.

Теперь я просто рад, что все закончилось. Меня даже не особо волнует, что я не смог финишировать в последней гонке».

Райкконена спросили, откуда у него такой негатив к Формуле 1.

«Сейчас пилоты не принимают решение о том, по каким правилам и в каких местах мы выступаем. Они просто наемные работники, ровно как и механики в командах. Формулу 1 не интересуют наши мнения», – сказал финский гонщик.

Как выяснилось, планов на ближайшие годы жизни у Раукконена (который за свою карьеру должен был заработать вовсе немало денег) тоже нет.

«У меня нет планов на оставшуюся жизнь, – заявил Кими. – Вот дети просят завести собаку, а мы с женой пока думаем. Если я теперь стану проводить с ними много времени, то, возможно, они решат, что я не хуже собаки?»

Вспоминая Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса, Мика Шумахера и других успешных пилотов, чьи родители были гонщиками, у Кими спросили, есть ли шанс в будущем увидеть других Райкконенов в Формуле 1.

«Понятия не имею, – ответил чемпион 2007 года. – Мои дети не обязаны заниматься гонками. Им следует посветить себя тому, что им самим нравится. Я всегда поступал именно так».

А еще у Райкконена спросили о том, что из Формулы 1 он хотел бы забрать в свою повседневную жизнь. Кими надолго задумался, но так и не ответил.