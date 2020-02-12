Times: Формула 1 отменила Гран При Китая

В среду утром The Times вышла с публикацией об отмене Гран При Китая. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в руководстве спорта сочли угрозу коронавируса слишком высокой и отказались от визита в Шанхай.

При этом формально речь идет не о полной отмене этапа, а лишь о том, что его не будут проводить в первоначально запланированную дату. Возможность переноса уик-энда на другое время сохраняется, однако с учетом плотности календаря найти новое место для гонки едва ли реально.

Читайте также: Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

Во вторник авиакомпания British Airways продлила запрет на полеты в Китай, введенный ранее на срок до 1 марта, еще на месяц. Ранее Формула Е также отменила свой визит в эту страну.

По информации Motorsport.com, официальное объявление об отмене этапа в Шанхае может быть сделано уже сегодня.