Times: Формула 1 отменила Гран При Китая
По информации британских журналистов, руководители Liberty Media приняли решение отказаться от уик-энда в Шанхае, запланированного на 17-19 апреля, из-за нового коронавируса
В среду утром The Times вышла с публикацией об отмене Гран При Китая. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в руководстве спорта сочли угрозу коронавируса слишком высокой и отказались от визита в Шанхай.
При этом формально речь идет не о полной отмене этапа, а лишь о том, что его не будут проводить в первоначально запланированную дату. Возможность переноса уик-энда на другое время сохраняется, однако с учетом плотности календаря найти новое место для гонки едва ли реально.
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Во вторник авиакомпания British Airways продлила запрет на полеты в Китай, введенный ранее на срок до 1 марта, еще на месяц. Ранее Формула Е также отменила свой визит в эту страну.
По информации Motorsport.com, официальное объявление об отмене этапа в Шанхае может быть сделано уже сегодня.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Китая Билеты
|Автор
|Александр Кабановский
Times: Формула 1 отменила Гран При Китая
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