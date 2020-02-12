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Формула 1 / Гран При Китая / Новость

Times: Формула 1 отменила Гран При Китая

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Times: Формула 1 отменила Гран При Китая
Автор:
, Ответственный редактор
12 февр. 2020 г., 07:12

По информации британских журналистов, руководители Liberty Media приняли решение отказаться от уик-энда в Шанхае, запланированного на 17-19 апреля, из-за нового коронавируса

В среду утром The Times вышла с публикацией об отмене Гран При Китая. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что в руководстве спорта сочли угрозу коронавируса слишком высокой и отказались от визита в Шанхай.

При этом формально речь идет не о полной отмене этапа, а лишь о том, что его не будут проводить в первоначально запланированную дату. Возможность переноса уик-энда на другое время сохраняется, однако с учетом плотности календаря найти новое место для гонки едва ли реально.

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Во вторник авиакомпания British Airways продлила запрет на полеты в Китай, введенный ранее на срок до 1 марта, еще на месяц. Ранее Формула Е также отменила свой визит в эту страну.

По информации Motorsport.com, официальное объявление об отмене этапа в Шанхае может быть сделано уже сегодня. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Китая Билеты
Автор Александр Кабановский

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