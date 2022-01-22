Тиктум признал свою вину за непопадание в Формулу 1

В августе 2021 года команда Ф1 Williams исключила тест-пилота Дэна Тиктума из своей программы. Официально о причинах разрыва контракта не сообщалось: однако скорее всего это связано с оскорбительными фразами, которые Тиктум сказал во время стрима в адрес боевого гонщика коллектива Николя Латифи.

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После потери основной связи с Ф1 Дэн смог договориться с командой Формулы Е NIO 333, за которую пилот начнет выступать в грядущем сезоне электрического чемпионата (первый этап состоится уже в следующие выходные).

По словам Тиктума, «электричка» может стать более привлекательным вариантом продолжения карьеры для выпускников Ф2, поскольку в Ф1 все еще очень большая конкуренция за и так маленькое количество доступных мест.

«Звезды должны идеально сойтись, чтобы у молодого пилота получилось попасть в Ф1. Есть ряд причин, по которым у меня этого не получилось: в некоторых виноват я сам, в некоторых нет.

Но, думаю, мы все понимаем, что мир движется в направлении экологичности – не говоря уже об автоспорте. Я чувствую, что с точки зрения инноваций Формула Е будет становиться все более актуальной. Как я и сказал, с Ф1 у меня ничего не получилось – но, честно говоря, мне кажется, что существует мало серий, которые лучше ФЕ».